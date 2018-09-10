Некоммерческие организации Северного Кавказа получают около 30% грантов Фонда Горчакова

АРХЫЗ / Карачаево-Черкесия /, 10 сентября. / ТАСС /. Фонд поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова ежегодно поддерживает около восьми проектов, представленных некоммерческими организациями (НКО) Северного Кавказа, что составляет около 30% от общего числа получающих гранты. Об этом в понедельник сообщил ТАСС заместитель исполнительного директора фонда Роман Гришенин в кулуарах научно-образовательной программы «Кавказский диалог», проходящей на курорте «Архыз» в Карачаево-Черкессии.

"Анализ заявок на получение финансовой помощи в Фонд Горчакова для поддержки международных проектов свидетельствует о том, что 25-30% этих проектов инициированы НКО Северного Кавказа или реализующими свою деятельность в регионе. Всего в год к нам поступает более 400 заявок. Фонд ежегодно поддерживается от 30 до 45 самых интересных проектов, из них пять-восемь кавказские. Они достаточно высокого уровня и нацелены на представление интересов России за рубежом, на сопровождение внешнеполитического курса", — сказал Гришенин.

По его мнению, пока Северный Кавказ недостаточно вовлечен в систему международных отношений. «На мой взгляд, Северный Кавказ — это один из важных элементов „российской мягкой силы“, и он пока недостаточно вовлечен в систему международных отношений. И миссия Фонда Горчакова, в том числе, является привлечение некоммерческих организаций, в большом количестве представленных в регионе, в международные дела. И мы с удовольствием будем поддерживать кавказские НКО, желающие выйти на международную арену со своими проектами, и необязательно эти проекты должны носить международный характер», — добавил собеседник агентства.

Научно-образовательная программа «Кавказский диалог» — проект Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, созданного в 2010 году, в частности, для содействия продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере международных отношений.

В этом году проект проводится в восьмой раз и собрал в Карачаево-Черкессии около 60 участников из регионов России, Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии и Южной Осетии — специалистов в области международных отношений, политологов, экономистов, кавказоведов, которые в течение четырех дней обсудят основные тенденции и проблемы развития Кавказа, вопросы сотрудничества и развития внешних связей. В 2017 году форум принимал Пятигорск (Ставропольский край).