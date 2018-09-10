Полный аншлаг: как в Тбилиси выступил Казахский театр оперы и балета

Тбилиси состоялись гастроли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Смотрите на видео Sputnik Грузия , как проходило выступление театральной труппы

В течение трех дней в Национальном театре оперы и балета им. Закария Палиашвили был настоящий аншлаг — в Грузии прошли гастроли Казахстанского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.

Театр познакомил грузинскую публику с классическим искусством Казахстана в исполнении ярких представителей оперного и балетного искусства. В составе труппы — заслуженные деятели Республики Казахстан, лауреаты престижных международных конкурсов, завоевавшие признание зрителей как в Казахстане, так и за рубежом.