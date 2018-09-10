Ещё
Полный аншлаг: как в Тбилиси выступил Казахский театр оперы и балета
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полный аншлаг: как в Тбилиси выступил Казахский театр оперы и балета 

Sputnik Грузия 1 час назад
Фото: Sputnik Грузия
В Тбилиси состоялись гастроли Казахского национального театра оперы и балета имени Абая. Смотрите на видео Sputnik Грузия, как проходило выступление театральной труппы
В течение трех дней в Национальном театре оперы и балета им. Закария Палиашвили был настоящий аншлаг — в Грузии прошли гастроли Казахстанского государственного академического театра оперы и балета имени Абая.
Театр познакомил грузинскую публику с классическим искусством Казахстана в исполнении ярких представителей оперного и балетного искусства. В составе труппы — заслуженные деятели Республики Казахстан, лауреаты престижных международных конкурсов, завоевавшие признание зрителей как в Казахстане, так и за рубежом.
Sputnik Грузия: последние новости
Когда море по колено: рекордсмен Элбакидзе устроил марафонский заплыв Дети поддержали команду Казахстана перед матчем с Грузией Подарок для любителей классики: как проходит Batumi Music Fest
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе182
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане46
Порошенко поймали на подготовке терактов в России138
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии107
Родился предвестник конца света23
Видео
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
01:57
«Союз» упорно сверлили прямо в космосе
Наука и техника
02:51
Война на пороге: будет ли Трамп бомбить россиян в Сирии
Статьи В мире
00:16
Сбежавшего экс-главу ЛНР нашли в московском ресторане
Украина В мире
03:33
Порошенко поймали на подготовке терактов в России
В мире
06:05
Политолог объяснил поддержку москвичами Собянина
Новости Москвы Политика
01:40
Выборы мэра прошли без технических сбоев
Новости Москвы Социология
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
05:43
Выборы в Москве назвали прозрачными
Новости Москвы
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение