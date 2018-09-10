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В Абхазии вооруженные люди ограбили отделение Сбербанка
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В Абхазии вооруженные люди ограбили отделение Сбербанка 

РИА Новости 34 минуты назад
СУХУМ, 10 сен — РИА Новости. Отделение Сбербанка Абхазии ограблено в Сухуме, похитители вынесли около 200 тысяч рублей, передает агентство Sputnik Абхазия со ссылкой на председателя банка Роберта Агрбу.
"Да, подтверждаю. Забрали приблизительно 200 тысяч рублей. Сейчас на месте работают сотрудники милиции", — сообщил Агрба.
По неподтвержденной информации, трое грабителей в масках были вооружены автоматами.
Учредителем и единственным акционером Сбербанка Абхазии является государство в лице Нацбанка. В настоящее время активы Сбербанка Абхазии составляют более 45% от совокупных активов всей национальной банковской системы республики. У Сбербанка Абхазии 7 филиалов и 15 дополнительных офисов на территории страны.
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