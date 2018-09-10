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В Сочи расстрелян криминальный авторитет «Калатоза»
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В Сочи расстрелян криминальный авторитет «Калатоза» 

News.ru 18 минут назад
Криминальный авторитет Давид Карселадзе, известный как «Калатоза», был расстрелян неизвестными злоумышленниками в Сочи. Инцидент произошел на Буковой улице.
Карселадзе получил два ранения в грудь из неустановленного оружия. В настоящее время он находится в реанимации.
Как сообщает Telegram-канал Mash, в середине 60-х годов, после задержания «Калатозы», министр МВД Грузии на экстренном брифинге заявил, что Карселадзе «наводил ужас не только на бизнесменов, но и на представителей криминального мира».
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