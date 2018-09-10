В Сочи расстрелян криминальный авторитет «Калатоза»

Криминальный авторитет Давид Карселадзе, известный как «Калатоза», был расстрелян неизвестными злоумышленниками в Сочи . Инцидент произошел на Буковой улице.

Карселадзе получил два ранения в грудь из неустановленного оружия. В настоящее время он находится в реанимации.