Ещё
Движение на главной магистрали Грузии ограничат на пять дней
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Движение на главной магистрали Грузии ограничат на пять дней 

360tv.ru 36 минут назад
Трафик по автомобильной трассе Тбилиси — Сенаки — Леселидзе временно ограничат. Движение на 260-м километре Е60 перекроют с 10 по 14 сентября из-за ремонта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.
Транспортный поток, уточнили в ведомстве, пустят по дороге через город Самтредиа. Ограничения вступили в силу с 10:00 понедельника и будут отменены в 20:00 пятницы.
В департаменте заметили, что на время проведения работ на трассе будут дежурить буксирные механизмы. Регулированием движения транспортных средств займутся и сотрудники Грузинской железной дороги совместно с патрульной полицией.
Через магистраль перевозят почти все транзитные грузы, идущие через Грузию.
360tv.ru: последние новости
Военкор ТАСС Литовкин рассказал о запрете на въезд в Грузию Путин не согласился с предложением Дитриха о распределении денег на строительство дорог Советские строители оставили письмо в бутылке с жалобой на негров
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних21
Назван победитель выборов мэра Москвы89
Пока вы спали: Водная блокада Крыма147
Путин сделал замечание министрам30
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»46
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
00:06
Таран машины Додона попал на видео
В мире
00:58
«Тебе хана»: почему отменили концерт Крида
Общество
05:56
Назван победитель выборов мэра Москвы
Новости Москвы
00:18
Путин сделал замечание министрам
Политика
05:03
В аварии лайнера в Сочи нашли крайних
Происшествия
04:04
Сотрудница больницы рассказала о «капсуле времени»
Общество
01:01
«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
Армия Войска
00:10
«Крымский» скандал преобразил Вайкуле
Шоу-бизнес
11:57
«Украина использует ИГ для убийств на Донбассе»
Происшествия Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение