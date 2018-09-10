Движение на главной магистрали Грузии ограничат на пять дней

Трафик по автомобильной трассе Тбилиси — Сенаки — Леселидзе временно ограничат. Движение на 260-м километре Е60 перекроют с 10 по 14 сентября из-за ремонта. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на департамент автодорог Минрегионразвития и инфраструктуры Грузии.

Транспортный поток, уточнили в ведомстве, пустят по дороге через город Самтредиа. Ограничения вступили в силу с 10:00 понедельника и будут отменены в 20:00 пятницы.

В департаменте заметили, что на время проведения работ на трассе будут дежурить буксирные механизмы. Регулированием движения транспортных средств займутся и сотрудники Грузинской железной дороги совместно с патрульной полицией.

Через магистраль перевозят почти все транзитные грузы, идущие через Грузию.