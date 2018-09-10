Сочные и сладкие: в Грузии стартовал сезон сбора яблок

Грузии начался сбор яблок https://mir24.tv/news/16321734/skirdy-i-yabloki-primety-i-poverya-na-10-sentyabrya. В честь этого фрукта в разных регионах республики назвали даже населенные пункты. Урожай в них собирают с сентября до первых заморозков. Корреспондент телеканала «МИР 24» Михаил Робакидзе поехал в гости к местным селекционерам.

Сбор урожая в этом саду начнется со дня на день. Кстати, яблоки принято собирать чуточку недоспевшими. И делается это для того, чтобы они подольше сохранили свой товарный вид. Подойдут они уже в ящиках. Чтобы дерево не перегружать, мелкие плоды срывают. Иначе в погоне за количеством будет страдать качество.

У яблок тоже есть свои международные стандарты: так, диаметр составляет от 6,5 до 7,5 сантиметров, а вес — от 100 до 200 граммов. Все что больше, уже считается гигантским яблоком. Ну а мелкие яблочки идут на перерабатывающие заводы. Из них делают джемы, варенья и компоты.

Обеспечить хорошее качество яблок — задача и для садоводов, и для ученых. Они стараются одновременно повысить урожайность деревьев. На помощь приходят современные технологии.

«В нашем опытном хозяйстве интенсивные яблочные сады. Они дают урожай уже на третий год. Интенсивным он называется, потому что деревьев много. Расстояния между ними метр, а между рядами — 2,5 — 3 метра. Доказано, что такие сады с небольшими деревьями, можно сказать карликовыми — гораздо эффективнее», — отметил научный сотрудник исследовательского центра Министерства сельского хозяйства Грузии Звиад Бобокашвили.

Территория в несколько гектаров — и своеобразный полигон для научных идей. Эффективная система орошения, оптимальный календарь сельскохозяйственных работ. От химии здесь отказались.

«Сейчас обращают внимание и на восковое покрытие. Производители часто грешат, используя парафин с химическими наполнителями. Яблоки блестят, но становятся как бы жирными. Это потребителю не нравится. Такие яблоки необходимо промыть в теплой воде. Пчелиный воск дороже и на этом экономят», — указал Бобокашвили.

В республике идеальный климат для садоводства. Яблоками обеспечивают и внутренний рынок, и соседние страны. По прогнозам Минсельхоза , в этом году из-за обилия плодов цена за килограмм в местных магазинах упадет с 80 до 50 центов.

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