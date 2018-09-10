Лидер шведской оппозиции предложил правительству страны уйти в отставку

Лидер оппозиционного право-центристского альянса Ульф Кристерссон предложил красно-зелёному правительству по итогам прошедших в Швеции парламентских выборов уйти в отставку.

«Это правительство исчерпало себя. Теперь оно должно уйти в отставку», — цитирует Кристерссона Sunday Express.

К настоящему времени правящий красно-зеленый блок набирает 40,6%, оппозиционный право-центристский альянс — 40,2%.

Отмечается, что ни одна из сторон не сможет создать правительство большинства.

9 сентября в Швеции проходят парламентские выборы.