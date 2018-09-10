Развитие Кавказа обсудят участники из шести стран на международном форуме в КЧР

ЧЕРКЕССК , 10 сентября. / ТАСС /. Тенденции развития Кавказа и вопросы налаживания внешних связей обсудят участники международного форума «Кавказский диалог», который открывается в понедельник в Карачаево-Черкесии (КЧР), сообщили ТАСС в пресс-службе Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова.

Абхазии, Азербайджана, Армении, Грузии и "Карачаево-Черкесия впервые принимает форум, который проводится нашим фондом с 2011 года. В течение четырех дней около 60 участников из регионов России Южной Осетии — специалисты в области международных отношений, политологи, экономисты, кавказоведы обсудят основные тенденции и проблемы развития Кавказа, вопросы сотрудничества и развития внешних связей", — уточнили в пресс-службе.

В рамках форума, который пройдет на базе всесезонного курорта «Архыз», будут организованы круглые столы, дискуссионные площадки и деловые игры. В числе планируемых для обсуждения тем — основные политические и социально-экономические процессы в регионе, внутренняя и внешнеполитическая динамика, геополитика и экономика, Кавказ в информационном пространстве и другие.

По мнению директора Северо-Кавказского института — филиала российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте РФ (РАНХиГС) Азамата Тлисова, Северный Кавказ и, в частности, КЧР, где в этом году пройдет форум, может поделиться своим богатым опытом развития межнациональных и межконфессиональных отношений.

"Очень важно молодежи прививать культуру уважения к мнению всех народов, стремление объединяться и работать во благо родного региона. Существуют определенные риски, когда очаговые конфликты могут перерастать в длительное противостояние с позиции неприятия и примеры этому на Большом Кавказе есть. Наша задача найти пути и перешагнуть через последствия различных конфликтов, прошлые разногласия, для того чтобы дальше двигаться в глобальном конкурентном мире", — сказал ТАСС Тлисов.

Он отметил, что также важно обратить внимание на вопросы экономического развития региона, сохранения традиций, культуры и языков народов региона.

О форуме

Международный форум «Кавказский диалог» — проект Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова, созданного в 2010 году, в частности, для содействия продвижению социальных, культурных, образовательных, научных и управленческих программ в сфере международных отношений. В этом году форум проводится в восьмой раз, в 2017 году его принимал Пятигорск (Ставропольский край).