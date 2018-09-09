Пашинян: злоупотребления в армянской «дочке» РЖД могли составить $60 млн

"Там, по моим сведениям, предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн", — сказал он.

В ночь на 15 августа сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЮКЖД, в результате были конфискованы документы и возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате НДС на сумму 9,7 млн драмов ($19 тысяч).

По словам Пашиняна, он уже обсудил сложившуюся ситуацию с главой российского государства Владимиром Путиным . «Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции», — сообщил он, добавив, что вопросы законности и борьбы с коррупцией никак не могут быть интерпретированы в качестве антироссийского действия.

Пашинян не уточнил, граждане какой страны совершили противоправные действия. «Этого не могу сказать — это вопрос следствия. Будет следствие. Могу сказать, что у нас в этом вопросе нет никаких разногласий с президентом России», — подчеркнул он.

ЮКЖД — стопроцентная дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно документу, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.