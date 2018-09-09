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Пашинян: злоупотребления в армянской «дочке» РЖД могли составить $60 млн
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Пашинян: злоупотребления в армянской «дочке» РЖД могли составить $60 млн 

ТАСС 59 минут назад
МОСКВА, 9 сентября. /ТАСС/. Злоупотребления на $60 млн, по предварительным данным, были выявлены в ЗАО «Южнокавказская железная дорога» (ЮКЖД, дочерняя компания РЖД). Об этом в интервью газете «Коммерсантъ», опубликованном в воскресенье вечером на ее сайте, сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян.
"Там, по моим сведениям, предварительным, злоупотребления где-то на $60 млн", — сказал он.
В ночь на 15 августа сотрудники комитета госдоходов Армении провели обыски в офисе ЮКЖД, в результате были конфискованы документы и возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате НДС на сумму 9,7 млн драмов ($19 тысяч).
По словам Пашиняна, он уже обсудил сложившуюся ситуацию с главой российского государства Владимиром Путиным. «Могу сказать, что в этом вопросе у меня, у армянского правительства есть полная поддержка президента России. Потому что очевидно, что и президент России очень заинтересован в борьбе против коррупции», — сообщил он, добавив, что вопросы законности и борьбы с коррупцией никак не могут быть интерпретированы в качестве антироссийского действия.
Пашинян не уточнил, граждане какой страны совершили противоправные действия. «Этого не могу сказать — это вопрос следствия. Будет следствие. Могу сказать, что у нас в этом вопросе нет никаких разногласий с президентом России», — подчеркнул он.
ЮКЖД — стопроцентная дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги». 13 февраля 2008 года в Ереване между РЖД и Республикой Армения был подписан концессионный договор о передаче системы железнодорожного транспорта страны в управление ЮКЖД. Согласно документу, срок концессионного управления составляет 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет после первых 20 лет работы и по взаимному согласию сторон.
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