10 лет ошибок: Абхазия получив права, мчит, не зная правил

Абхазии сегодня то ли праздник, то ли траур. С праздником все понятно — 9 сентября 2008 года, 10 лет назад, Россия установила с Абхазией дипломатические отношения, независимость которой признала двумя неделями ранее — 26 августа 2008 года. На носу ещё одна юбилейная дата в современной истории республики 17 сентября — десятилетняя годовщина подписания Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Отмечают широко — тостующий до дна. Праздник омрачила трагическая гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулии, нелепо погибшего в автокатастрофе в ночь с 8-го на 9-е сентября. Премьер вместе с президентом Раулем Хаджимбой накануне, с 4 сентября, был с официальным визитом в Сирии . Спешил домой…

Это всё очень по-абхазски — езда без правил здесь практикуется не только на дорогах. А тут ночь, когда все кошки серы, кортеж премьера летит по встречке (такой человек едет — расступись!), навстречу «девятка» с молодым и обкуренным водителем, который себя здесь тоже считает самым главным. Бац — и минус один, нет Гагулии. Предполагать диверсию наивно, такую аварию спрогнозировать достаточно сложно, хотя и отрицать предполагаемый теракт тоже нельзя. Тут вроде всё сходится — и время в широко отмечаемые дни независимости, и личность погибшего в ранге премьера, и неадекватность водителя-виновника. Грузинский след? Готовившаяся атака на самого президента Абхазии, ехавшего немногим ранее по этому маршруту? Предположить можно всё что угодно, но видится простая безалаберность. Несчастный случай. При чем не только в управлении автомобилем. Сама республика так «едет» — права получили, но правил не знают.

Абхазия последние 10 лет в буквальном смысле слова дышит Россией, то есть живет за ее счет. 36,8 миллиарда рублей было отправлено из Москвы в Сухуми на развитие (Цхинвалу досталось чуть больше — 45 миллиардов). Это цена за отказ от вхождения в Грузию , которая даже после поражения в войне 2008 года не отказалась от претензий на свои бывшие территории в лице Абхазии и Южной Осетии . Деньги получены и освоены, причем с чисто абхазским менталитетом — спасибо, но дайте ещё! Понятно, что не всё украли чиновники, но вот факт — если в 2016 году Абхазию посетило более миллиона российских туристов, то в 2017-м их стало на 30 процентов меньше, а в нынешний курортный сезон турпоток стал еще ниже. Условия отдыха в Сочи Крыму более предпочтительные, одним солнцем и ласковым морем народ теперь не заманишь. Нужны комфортные условия, а их, увы, в Абхазии не так уж и много.

— Абхазия априори еще несколько десятилетий будет дотационным регионом, напрямую зависящим от финансовой помощи России, — считает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский . — Власти в Сухуми своим основным достижением считают признание государственности, которого не было здесь последнюю тысячу лет и, несомненно, этим гордятся. Потому что других поводов особо и нет. Даже если считать объективными утверждения абхазской стороны о том, что половину своего бюджета республика собирает сама, то это достижение, мягко говоря, недостаточно для дальнейшего развития. И на одних только мандаринах, сбыт которых на российском рынке не дает повода для оптимизма, Абхазия далеко не уедет, тем более, что развитие этого направления в сельскохозяйственной сфере республики пришло в упадок за последние десятилетия. Основные перспективные сферы развития Абхазии видятся в туризме, сельском хозяйстве и инфраструктуре — морской порт и аэропорт. И если автомобильную дорогу, протянувшуюся от пограничной с Россией рекой Псоу до границы с Грузией (это более 230 км), здесь восстановили, а поездом беспересадочно до Сухуми можно доехать из Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Самары и Пензы, то авиационное сообщение отсутствует напрочь.

Абхазия, как видится, находится сегодня в своеобразной зоне турбулентности — республика не падает, но трясет этот «самолет» очень прилично. За десять лет признания, а отправной точкой отношений России с современной Абхазией можно считать едва ли не 1992 год, Сухуми по-прежнему находится в глубокой финансово-экономической, военной и политической зависимости от Москвы. И этот статус в большей степени устраивает именно руководство Абхазии, в том числе и нынешнего президента Рауля Хаджимбу, но не местных предпринимателей, особенно тех, кто не допущен к крошкам от российского «пирога». Развивать самостоятельный бизнес без государственной поддержки здесь мало у кого получается, а это путь в никуда. Перекроют финансовый «краник» — жизнь остановится. Тезис «Мы бедные, но гордые» еще никогда не приводил к подлинной самостоятельности.

Было бы наивно полагать, что Абхазия живет исключительно мыслями о России, которая, по мнению обывателей, «обещает много, а дает мало». В Сухуми в последнее время даже поговаривают о возобновлении контактов с Тбилиси, и даже получения статуса автономии в составе этой страны. Скорее это такой легкий шантаж в отношениях с Москвой, выжимание дополнительных бонусов за лояльность. Другое дело — отношения с Турцией, которая уже давно оказывает гуманитарную помощь Абхазии. Не смотря на то, что на правительственном уровне Анкара признает территориальную целостность Грузии и осудила Сирию за признание независимости Абхазии в мае нынешнего года, неофициальные турецко-абхазские контакты сохранились. Турция, помимо расширению своих интересов черноморском побережье, в перспективе видит Абхазию своим, как минимум потенциальным партнером в регионе, и готова вкладываться в ее экономику.

Еще один нюанс — заинтересованность Турции в возвращении в Абхазию потомков мухаджиров, проживающих ныне в неспокойных странах Ближнего Востока, в первую очередь в Сирии, а также в самой Турции. Еще с 2015 года в Абхазии работает турецкий благотворительный фонд «Sadakatasi», официальной целью которого является содействие возвращению этих самых мухаджиров мусульманского вероисповедания. Вероятно, что и нынешний визит в Сирию президента Рауля Хаджимбы с ныне трагически погибшим премьером Геннадием Гагулия, затрагивал, в том числе, и тему репатриантов. И здесь, как видится, без негласных согласований с Турцией дело не обошлось.

Абхазия, в которой более 80 процентов населения имеют российские паспорта, дающие право на более высокую пенсию и сниженные тарифы по ЖКХ, россиянами в полном смысле слова себя не считают. Было бы выгоднее обзавестись грузинским или турецким гражданством, пошли бы и на это. И отношение к «землякам» из России у абхазов весьма своеобразное, которое можно охарактеризовать хотя бы фразой из ноты МИД РФ в адрес руководства Абхазии, в которой выражена «серьезная озабоченность многочисленными случаями отчуждения у российских граждан их собственности в Абхазии». Получив при поддержке России независимость, Абхазия вовсе не собирается расплачиваться по «большому гамбургскому счету». Абхазия считает по-другому: вы нам дали свободу, вы за неё нам и платите.

Внешне всё прилично. Владимир Путин принимает президента Рауля Хаджимбу, поздравляет, желает, обещает — все как положено по политическому этикету. Но финансовая подоплека такой «дружбы» видна невооруженным взглядом, а Кремль уже устал «вкладываться» в абхазскую элиту, взамен от которой звучат лишь обещания верности и лояльности. Не хватает здесь незамысловатой прямолинейности Дмитрия Медведева , с его знаменитой фразой: «Денег нет, но вы держитесь!».

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