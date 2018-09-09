Сегодня в двух регионах СКФО проходят выборы глав республик 

Кроме этого, депутатов Народных собраний выберут в муниципальных образованиях Дагестана, Ставрополья, Чечни, Северной Осетии и Адыгеи.
В пресс-службе Управления по информационной политике администрации главы и правительства Республики Дагестан сообщили, что на пост главы региона представлены три кандидатуры. Ранее они были утверждены президентом России Владимиром Путиным.
Кроме врио главы Республики Владимира Васильева на пост руководителя региона претендуют два вице-спикера парламента Камил Давдиев и Махмуд Махмудов.
Сегодня главу региона выбирают и в Республики Ингушетия. В числе кандидатур действующий глава региона Юнус-Бек Евкуров, Ильяс Богатырев и Урусхан Евлоев.
«ФедералПресс» напоминает, что председатель ЦИК РФ Элла Памфилова считает, что региональные выборы 9 сентября являются высококонкурентными.