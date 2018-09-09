Виновник гибели премьера Абхазии находился под действием наркотиков

Водитель, спровоцировавший аварию в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, находился в состоянии наркотического опьянения. Это было установлено в результате медицинского освидетельствования.

Под действием, каких именно наркотиков был виновник ДТП, будет установлено позже. Об этом ТАСС сообщил помощник генерального прокурора республики Даур Амичба.

По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека».

Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб поздно вечером в субботу на отрезке дороги Псоу-Сухум. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу. Кроме Гагулия пострадали также его водитель и охранник, которые были госпитализированы.