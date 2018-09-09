Ещё
Виновник гибели премьера Абхазии находился под действием наркотиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Виновник гибели премьера Абхазии находился под действием наркотиков 

Российская Газета + ещё 35 6 часов назад
Водитель, спровоцировавший аварию в которой погиб премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия, находился в состоянии наркотического опьянения. Это было установлено в результате медицинского освидетельствования.
Под действием, каких именно наркотиков был виновник ДТП, будет установлено позже. Об этом ТАСС сообщил помощник генерального прокурора республики Даур Амичба.
По факту аварии возбуждено уголовное дело по статье 263 Уголовного кодекса Абхазии «Нарушение правил дорожного движения в состоянии наркотического опьянения, повлекшее смерть человека».
Премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб поздно вечером в субботу на отрезке дороги Псоу-Сухум. В его машину врезался автомобиль, выехавший на встречную полосу. Кроме Гагулия пострадали также его водитель и охранник, которые были госпитализированы.
Российская Газета: последние новости
В Грузию не пустили российских журналистов Прокуратура США признала ошибочной трактовку переписки Бутиной СМИ сообщили о переброске украинских бронекатеров в Азовское море
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малайзийский Boeing78
Швеция пожертвовала «островом мира» в страхе перед РФ129
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум503
США признали свою ошибку по задержанной россиянке64
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева184
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
01:20
Стало известно содержание послания Путина Ким Чен Ыну
Политика В мире
02:31
Пуск российской ракеты снова под угрозой срыва
Наука и техника
01:11
США признали свою ошибку по задержанной россиянке
США В мире
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение