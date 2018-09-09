Пресс-секретарь президента Абхазии прокомментировала гибель Гагулия в ДТП

Сухуми, 9 сентября. Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявила, что смерть Геннадия Гагулия — это несчастный случай.

По словам Авидзба, версия теракта или покушения не рассматривается. Гибель премьер-министра Абхазии является несчастным случаем в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом пишет РИА Новости

«Речи о теракте или покушении не идет», — отметила Авидзба.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Геннадий Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 22.00 мск у милицейского поста Мюссера на отрезке дороги Псоу — Сухум. Известно, что автомобиль главы правительства Абхазии двигался в составе правительственного кортежа.

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