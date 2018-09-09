Ещё
Пресс-секретарь президента Абхазии прокомментировала гибель Гагулия в ДТП
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пресс-секретарь президента Абхазии прокомментировала гибель Гагулия в ДТП 

Федеральное агентство новостей + ещё 2 3 часа назад
Сухуми, 9 сентября. Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявила, что смерть Геннадия Гагулия — это несчастный случай.
По словам Авидзба, версия теракта или покушения не рассматривается. Гибель премьер-министра Абхазии является несчастным случаем в результате дорожно-транспортного происшествия. Об этом пишет РИА Новости.
«Речи о теракте или покушении не идет», — отметила Авидзба.
Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что Геннадий Гагулия погиб в ДТП, которое произошло около 22.00 мск у милицейского поста Мюссера на отрезке дороги Псоу — Сухум. Известно, что автомобиль главы правительства Абхазии двигался в составе правительственного кортежа.
Это неполный текст новости
Федеральное агентство новостей: последние новости
Сирия и Абхазия заключили два договора о сотрудничестве Трех граждан России не пустили в Грузию Пресс-секретарь президента Абхазии прокомментировала гибель Гагулия в ДТП
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британец нашел пропавший малазийский Boeing5
Донбасс выдвинул Киеву ультиматум451
Жириновский высказался об «исчезновении» Медведева135
Украина транспортирует бронекатера в Азовское море48
США удивили неожиданным решением по Сирии473
Видео
01:30
Озвучены новые факты по делу Скрипалей
Происшествия Статьи
03:33
Порошенко обратился с громким заявлением к Луганску
Украина В мире
03:05
Протестующие в Басре требуют воды
В мире
00:58
В Крыму сильный шторм едва не привел к трагедии
Катастрофы Происшествия
01:30
Одной из сестер-убийц Хачатурян вынесли вердикт
Происшествия
00:09
«Табу нарушены»: РФ обвинили в «маленькой звёздной войне»
Политика Наука и техника
01:59
Пашинян призвал Путина не вмешиваться в дела Армении
Политика Кавказ
03:50
Раскрыты подробности похорон Кобзона
Шоу-бизнес
00:54
Вокруг «Евровидения» разгорелся скандал
Шоу-бизнес
02:09
«Клим Чугункин»: Климкина высмеяли за штаны
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение