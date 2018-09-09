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МВД: Врезавшийся в машину премьера Абхазии не имел водительских прав
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МВД: Врезавшийся в машину премьера Абхазии не имел водительских прав 

Российская Газета + ещё 42 13 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В настоящее время водитель (22-летний Тарсман Зурикович) задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Как напомнили в ведомстве, авария произошла 8 сентября около 22.40 на республиканской трассе «Псоу-Ингур». Водитель ВАЗ-21099 не уступил дорогу правительственному автомобилю, как того требуют правила дорожного движения, и столкнулся с машиной, в которой находится Гагулиа. Премьер-министр скончался от полученных травм до того, как его смогли доставить в больницу.
Сопровождавшие его лица (водитель и охранник) получили не опасные для жизни повреждения, после медицинского обследования их отпустили домой.
Правительственный кортеж двигался из аэропорта Сочи. Глава правительства был в составе официальной делегации республики, посетившей Сирию.
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