МВД: Врезавшийся в машину премьера Абхазии не имел водительских прав

В настоящее время водитель (22-летний Тарсман Зурикович) задержан и помещен в изолятор временного содержания.

Как напомнили в ведомстве, авария произошла 8 сентября около 22.40 на республиканской трассе «Псоу-Ингур». Водитель ВАЗ-21099 не уступил дорогу правительственному автомобилю, как того требуют правила дорожного движения, и столкнулся с машиной, в которой находится Гагулиа. Премьер-министр скончался от полученных травм до того, как его смогли доставить в больницу.

Сопровождавшие его лица (водитель и охранник) получили не опасные для жизни повреждения, после медицинского обследования их отпустили домой.

Правительственный кортеж двигался из аэропорта Сочи. Глава правительства был в составе официальной делегации республики, посетившей Сирию.