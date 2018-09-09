Пашинян: проект модернизации Армянской АЭС при участии РФ может быть оптимизирован 

МОСКВА, 9 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Проект России и Армении по продлению срока эксплуатации единственной в республике атомной электростанции может быть оптимизирован. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедшей 8 сентября в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и завершившегося поздно вечером общения с предпринимателями армянского происхождения, работающими в России.
27 марта 2014 года правительство Армении одобрило представленное министерством энергетики и природных ресурсов предложение о продлении проектного срока эксплуатации АЭС на 10 лет (до 2026 года). Эти работы финансируются за счет российских кредитных средств. 5 февраля 2015 года было заключено межправительственное соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на $270 млн и безвозмездной помощи (гранта) в $30 млн (выделена в апреле того же года распоряжением правительства РФ) для финансирования работ по продлению срока эксплуатации АЭС. Работы по ее модернизации выполняет корпорация «Росатом».
"Мы договорились, что будем работать на повышение эффективности нашего сотрудничества в сфере газа и атомной энергетики.
Вы знаете, что у нас есть совместный проект на продление сроков эксплуатации АЭС. Сейчас этот проект реализуется, но есть возможность делать эту реализацию более эффективно. Мы дальше будем сотрудничать в этой сфере, чтобы иметь
более эффективный менеджмент нашей атомной электростанции", — рассказал Пашинян по итогам встречи с Путиным, которая прошла в закрытом формате.
"И мы договорились, что в ближайшее время время будем и в других форматах обсуждать эту тему", — добавил он.
В июле Пашинян в интервью "Эхо Москвы" сказал, что республика хочет продлить срок эксплуатации действующей АЭС до 2040 года, а до этого построить новую атомную электростанцию. При этом он высказал надежду, что Россия поможет в этом вопросе.
Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1979 году вблизи города Мецамор и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году она была расконсервирована при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС обеспечивает около трети всей вырабатываемой в Армении электроэнергии, себестоимость которой значительно ниже, нежели электричество, произведенное на ТЭС и ГЭС.