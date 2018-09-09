Пашинян: проект модернизации Армянской АЭС при участии РФ может быть оптимизирован

МОСКВА , 9 сентября. /Корр. ТАСС Надежда Геращенко/. Проект России Армении по продлению срока эксплуатации единственной в республике атомной электростанции может быть оптимизирован. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам прошедшей 8 сентября в Москве встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и завершившегося поздно вечером общения с предпринимателями армянского происхождения, работающими в России.

27 марта 2014 года правительство Армении одобрило представленное министерством энергетики и природных ресурсов предложение о продлении проектного срока эксплуатации АЭС на 10 лет (до 2026 года). Эти работы финансируются за счет российских кредитных средств. 5 февраля 2015 года было заключено межправительственное соглашение о предоставлении Армении государственного экспортного кредита на $270 млн и безвозмездной помощи (гранта) в $30 млн (выделена в апреле того же года распоряжением правительства РФ ) для финансирования работ по продлению срока эксплуатации АЭС. Работы по ее модернизации выполняет корпорация «Росатом»

"Мы договорились, что будем работать на повышение эффективности нашего сотрудничества в сфере газа и атомной энергетики.

Вы знаете, что у нас есть совместный проект на продление сроков эксплуатации АЭС. Сейчас этот проект реализуется, но есть возможность делать эту реализацию более эффективно. Мы дальше будем сотрудничать в этой сфере, чтобы иметь

более эффективный менеджмент нашей атомной электростанции", — рассказал Пашинян по итогам встречи с Путиным, которая прошла в закрытом формате.

"И мы договорились, что в ближайшее время время будем и в других форматах обсуждать эту тему", — добавил он.

В июле Пашинян в интервью "Эхо Москвы" сказал, что республика хочет продлить срок эксплуатации действующей АЭС до 2040 года, а до этого построить новую атомную электростанцию. При этом он высказал надежду, что Россия поможет в этом вопросе.

Армянская АЭС была введена в эксплуатацию в 1979 году вблизи города Мецамор и остановлена в 1989 году после разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года. В 1995 году она была расконсервирована при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС обеспечивает около трети всей вырабатываемой в Армении электроэнергии, себестоимость которой значительно ниже, нежели электричество, произведенное на ТЭС и ГЭС.