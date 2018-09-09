В Абхазии гибель премьера в ДТП назвали несчастным случаем

МОСКВА , 9 сен — РИА Новости . Гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.

"Это был несчастный случай. Премьер-министр погиб в ДТП. Речи о теракте или покушении не идет", — сказала Авидзба.

Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели Гагулии в результате ДТП. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги «Псоу-Сухум» около 23.00 часов 8 сентября.