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В Абхазии гибель премьера в ДТП назвали несчастным случаем
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В Абхазии гибель премьера в ДТП назвали несчастным случаем 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Гибель премьер-министра Абхазии Геннадия Гагулия не связана с покушением, это несчастный случай в результате ДТП, заявила РИА Новости пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба.
"Это был несчастный случай. Премьер-министр погиб в ДТП. Речи о теракте или покушении не идет", — сказала Авидзба.
Ранее на сайте кабмина республики появилась информация о гибели Гагулии в результате ДТП. Он скончался на 71-м году жизни в результате ДТП, произошедшего на отрезке дороги «Псоу-Сухум» около 23.00 часов 8 сентября.
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