В Абхазии рассказали о гибели премьера страны

Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявил, что гибель премьер-министра страны Геннадия Гагулия в ДТП является несчастным случаем. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, речи о теракте или покушении не идет.

Он также подчеркнул, что смерть Гагулия является несчастным случаем.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП.

Как отмечалось, авария произошла в Абхазии в районе поста Мюссер.

Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года.