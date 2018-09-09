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В Абхазии рассказали о гибели премьера страны
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В Абхазии рассказали о гибели премьера страны 

Газета.Ru + ещё 2 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба заявил, что гибель премьер-министра страны Геннадия Гагулия в ДТП является несчастным случаем. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, речи о теракте или покушении не идет.
Он также подчеркнул, что смерть Гагулия является несчастным случаем.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Абхазии Геннадий Гагулия погиб в результате ДТП.
Как отмечалось, авария произошла в Абхазии в районе поста Мюссер.
Геннадий Гагулия был назначен премьер-министром Абхазии 24 апреля 2018 года.
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