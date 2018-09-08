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Бурджанадзе отказалась баллотироваться в президенты Грузии
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Бурджанадзе отказалась баллотироваться в президенты Грузии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Экс-спикер парламента Грузии Нино Бурджанадзе, активно выступающая за налаживание отношений с Россией, решила не выдвигать свою кандидатуру на пост президента Грузии на выборах 28 октября, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Не буду участвовать в фарсе», — сказала она в субботу — в день завершения подачи заявок.
Вместе с тем лидер «Демократического движения» заявила, что теперь будет ориентироваться со своими сторонниками на участие в выборах в парламент в 2020 году, чтобы прийти во власть.
Как отметила Нино Бурджанадзе, пост президента в нынешней Грузии является номинальным, так как любой, кто выиграет гонку, не будет иметь никаких рычагов управления страной.
Прямые президентские выборы в Грузии пройдут в последний раз, после чего страна полностью перейдет на парламентскую форму правления, полнотой власти будет обладать премьер-министр.
Президента изберут в октябре на шесть лет, а в 2024 году его уже будет выбирать коллегия выборщиков из 150 парламентариев и 150 представителей местных органов власти.
Ныне в ЦИК подали заявки 46 претендентов. Теперь они собирают подписи в поддержку, а за месяц до выборов ЦИК объявит численность кандидатов.
Правящая «Грузинская мечта» не выдвинула своего кандидата. Больше всего шансов выиграть гонку, как считают эксперты, есть у независимого депутата, экс-главы МИД Саломе Зурабишвили, бывшего председателя парламента Давида Бакрадзе («Европейская Грузия») и еще одного бывшего министра иностранных дел Григола Вашадзе, которого выдвинуло саакашвилевское «Единое национальное движение».
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