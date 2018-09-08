Бурджанадзе отказалась баллотироваться в президенты Грузии

"Заявляю, что не планирую принимать участие в фарсе Иванишвили (Бидзина Иванишвили, основатель правящей партии «Грузинская мечта» — ред.)… с сегодняшнего дня мы начинаем борьбу за приход к власти путем парламентских выборов… Я создам силу, которая не допустит проведения парламентских выборов в такой среде, я создам силу, которая заставит руководство либо сменить избирательную среду и провести демократические выборы, либо уйти из власти", — заявила Бурджанадзе на брифинге.

Президентские выборы пройдут в Грузии 28 октября. Это последние выборы, которые пройдут путем прямого голосования.