История отношений России и Южной Осетии

Договорная база сотрудничества

Россия признала независимость Южной Осетии сразу после окончания вооруженного грузино-югоосетинского конфликта 2008 года. Соответствующий указ был подписан 26 августа 2008 года Дмитрием Медведевым (президент России с 2008 по 2012 год). Впоследствии независимость республики признали Никарагуа (5 сентября 2008 года), Венесуэла (10 сентября 2009 года), Науру (15 декабря 2009 года), Сирийская Арабская Республика (29 мая 2018 года). Дипломатические отношения между Россией и Южной Осетией были установлены 9 сентября 2008 года, 17 сентября того же года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (вступил в силу 20 января 2009 года).

18 марта 2015 года президенты РФ и Южной Осетии Владимир Путин Леонид Тибилов (президент Южной Осетии с 2012 по 2017 год) подписали в Москве Договор о союзничестве и интеграции. Он является базовым документом для поэтапного установления более тесного двустороннего сотрудничества в социальной, экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах внешней политики, обороны и безопасности при сохранении государственного суверенитета Южной Осетии. Договор был подписан сроком на 25 лет с возможностью продления на последующие десятилетние периоды.

Всего между странами заключено свыше 100 соглашений в различных областях сотрудничества.

Вопрос охраны границы

Граница между РФ и Южной Осетией проходит по вершинам Главного Кавказского хребта и составляет 74 км. В целях «укрепления безопасности и стабильности в регионе» 30 апреля 2009 года между РФ и Южной Осетией было подписано соглашение о совместных усилиях по охране границы республики. Согласно документу, Южная Осетия делегировала российской стороне полномочия по охране своей границы с Грузией . Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в республике.

18 февраля 2015 года министры иностранных дел Сергей Лавров Давид Санакоев подписали Договор о государственной границе между РФ и Южной Осетией. 26 апреля 2016 года федеральный закон о его ратификации подписал президент России Владимир Путин. Договор стал итогом совместной работы по делимитации границы, которая была начата в 2010 года.

Российская военная база

1 февраля 2009 года на территории республики была сформирована российская 4-я гвардейская Краснознаменная орденов Кутузова и Суворова Вапнярско-Берлинская военная база (в настоящее время подчинена командованию Южного военного округа РФ, расположена в городе Цхинвал и поселке Джава). Год спустя, 7 апреля 2010 года, было подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории Южной Осетии. Документ рассчитан на 49 лет с автоматической пролонгацией на 15-летние периоды.

14 марта 2017 года президент России Владимир Путин распорядился принять предложение правительства РФ и подписать соглашение о порядке вхождения отдельных военных подразделений Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ. Согласно документу, жители Южной Осетии, имеющие гражданство РФ, могут быть приняты на военную службу по контракту на российской военной базе в добровольном порядке. При заключении подобного контракта гражданин должен быть уволен из ВС Южной Осетии, дальнейшее прохождение им военной службы осуществляется в соответствии с российским законодательством.

31 марта 2017 года это соглашение было подписано министрами обороны РФ и Южной Осетии генералом армии Сергеем Шойгу и генерал-лейтенантом Ибрагимом Гассеевым (закон о ратификации соглашения подписан президентом РФ Владимиром Путиным 5 февраля 2018 года). Документ является дополнительным соглашением к Договору о союзничестве и интеграции 2015 года.

Торговля

Россия — основной торговый партнер Южной Осетии. По данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран по итогам 2017 года составил $69 млн 343 тыс., увеличившись на 24,3% по сравнению с 2016 годом ($55 млн 772 тыс.). Экспорт из РФ в Южную Осетию — $49 млн 602 тыс., импорт из Южной Осетии в РФ — $6 млн 170 тыс.

РФ поставляет в республику, в основном, минеральное топливо и нефтепродукты, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности, табак. В структуре импорта из Южной Осетии в Россию основное место занимают предметы одежды, минеральная вода, оборудование и механические устройства.

Финансовая помощь и инвестиции

После грузино-югоосетинского военного конфликта 2008 года столица Южной Осетии была почти полностью разрушена, город остался без воды, электричества, газа, очистных сооружений. 26 августа 2009 года было подписано соглашение между Россией и Южной Осетией об оказании помощи республике в социально-экономическом развитии. Ранее был утвержден Комплексный план восстановления жилья, объектов социального назначения и жилищно-коммунального хозяйства, энергоснабжения, объектов образования, здравоохранения и объектов транспорта Южной Осетии. В 2008-2014 годах общий объем финансовой поддержки республики составил более 43 млрд рублей.

В 2011-2014 годах на финансирование инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики Россия выделила более 11 млрд рублей. Общий объем инвестиций для Южной Осетии в 2015-2017 годах составил 9,1 млрд рублей. Средства были направлены на реализацию 36 проектов в таких сферах, как строительство жилья, объектов жилищно-коммунального хозяйства, культуры и образования, транспортной инфраструктуры республики. Основным регулятором программы является Министерство РФ по делам Северного Кавказа.

В числе объектов, уже построенных Россией, — магистральный газопровод Владикавказ — Цхинвал, Транскавказская автомагистраль (Транскам), линии электропередач в Ленингорском районе.

Как заявил в декабре 2016 года Леонид Тибилов, процент собственных доходов республики в бюджете региона составляет около 8-9%. Большую часть бюджета по-прежнему составляют средства, выделяемые РФ. По словам Тибилова, в 2017 году в целях содействия социально-экономическому восстановлению республики Россия выделила более 3 млрд рублей, как и в предыдущие годы. Средства направили на восстановительные работы и развитие реального сектора экономики Южной Осетии.

На реализацию 51 пункта инвестпрограммы на 2018-2019 годы из российского бюджета планируется выделить 4,3 млрд рублей. Эти деньги предназначены на возведение детских садов, родильного дома, обустройство парка, строительство и ремонт автодорог, сетей водоснабжения и другое.

Инвестиции в экономику республики поступают также из бюджетов субъектов РФ и от российских компаний. В частности, "Газпром" выделил 10 млрд рублей на строительство газопровода Дзаурикау — Цхинвал. Правительство Москвы направило порядка 2,5 млрд рублей на возведение микрорайона Московский в Цхинвале, мэрия Санкт-Петербурга — 70 млн рублей на ремонт центральной республиканской больницы. Более 20 жилых домов в столице республики построены за счет средств Тюменской и Тамбовской областей.

Газификация

6 июля 2017 года президент Южной Осетии Анатолий Бибилов и председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер обсудили перспективы газификации республики. В настоящее время газом обеспечена только столица Южной Осетии и ближайшие к ней населенные пункты. По слова Анатолия Бибилова, газификация начнется в 2019 году и займет около полутора лет. «Газпром» планирует вложить в этот проект порядка 2 млрд рублей.

Гуманитарное сотрудничество

4 апреля 2012 года парламент Южной Осетии принял закон, в соответствии с которым русский язык наравне с осетинским стал одним из двух государственных языков. В 2012 году в Цхинвале был открыт Российский центр науки и культуры, на базе которого ведется преподавание русского языка. На регулярной основе выделяются льготные стипендии для обучения югоосетинских студентов в российских вузах.

12 апреля 2017 года было подписано межправительственное соглашение с Республикой Южная Осетия о взаимном признании дипломов об образовании и квалификации (документ ратифицирован РФ 18 апреля 2018 года).