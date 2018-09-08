Следствие предъявило обвинение бывшему премьеру Армении Абраамяну

ЕРЕВАН , 8 сентября. / ТАСС /. Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему премьеру Армении Овику Абраамяну. Об этом в субботу в Facebook написал сам Абраамян, при этом не разъяснив, в чем он конкретно обвиняется.

"4 сентября меня вызвали в ССС в качестве свидетеля и предъявили обвинение по ложному делу. С меня взяли подписку о невыезде", — написал бывший глава правительства Армении.

Он также добавил, что обвинения в отношении его были предъявлены после того, как он дал интервью местным СМИ, в котором критиковал некоторые действия нынешних властей страны.

"Охота на человека, которая инициирована местными властями, не доведет до добра", — отметил экс-премьер.

ТАСС пока не удалось получить комментарий в пресс-службе ССС по этому делу.