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Следствие предъявило обвинение бывшему премьеру Армении Абраамяну
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Следствие предъявило обвинение бывшему премьеру Армении Абраамяну 

ТАСС + ещё 2 25 минут назад
Фото: Вестник Кавказа
ЕРЕВАН, 8 сентября. /ТАСС/. Специальная следственная служба (ССС) Армении предъявила обвинение бывшему премьеру Армении Овику Абраамяну. Об этом в субботу в Facebook написал сам Абраамян, при этом не разъяснив, в чем он конкретно обвиняется.
"4 сентября меня вызвали в ССС в качестве свидетеля и предъявили обвинение по ложному делу. С меня взяли подписку о невыезде", — написал бывший глава правительства Армении.
Он также добавил, что обвинения в отношении его были предъявлены после того, как он дал интервью местным СМИ, в котором критиковал некоторые действия нынешних властей страны.
"Охота на человека, которая инициирована местными властями, не доведет до добра", — отметил экс-премьер.
ТАСС пока не удалось получить комментарий в пресс-службе ССС по этому делу.
Овик Абраамян занимал должность главы правительства Армении с 2014 по 2016 год. В разные годы он также был спикером парламента и вице-премьером Армении, считался одной из самых влиятельных фигур во время правления в 2008-2018 годах президента Сержа Саргсяна.
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