Церетели подарил Тбилисскому драматическому театру скульптуру Грибоедова 

ТБИЛИСИ, 8 сентября. /Корр. ТАСС Тенгиз Пачкория/. Президент Российской академии художеств, народный художник СССР Зураб Церетели подарил Тбилисскому государственному академическому русскому драматическому театру бронзовую скульптуру русского поэта, драматурга и дипломата Александра Грибоедова (1795-1829), созданную в Москве. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил Николай Свентицкий — генеральный директор Тбилисского драматического театра имени А. С. Грибоедова.
По словам Свентицкого, Церетели работал над созданием скульптуры Грибоедова два года, работа уже завершена. «Зураб Константинович принял решение подарить созданную им эту дорогостоящую скульптуру нашему театру после того, как будут решены все технические, юридические и другие вопросы транспортировки из Москвы в Тбилиси этого подарка, скульптура будет доставлена в столицу Грузии и установлена в фойе грибоедовского театра», — сообщил он По его словам, «бронзовая скульптура Александра Грибоедова, созданная Зурабом Церетели по просьбе тбилисского театра, весит 1,5 тонны, высота — 2 м 10 см». Свентицкий отметил, что «Зураб Церетели как уроженец Тбилиси, как выдающийся творец и великий труженик, как президент Российской академии художеств и ранее неоднократно помогал Грузии». «Зураб Константинович является деятелем планетарного масштаба, мы высоко ценим его творчество и деятельность», — подчеркнул генеральный директор театра.
В 2006 году Церетели подарил Тбилиси созданную им скульптуру Святого Георгия Победоносца высотой 5 м. Она стала завершающей частью 33-метрового монумента свободы и независимости Грузии, который открыли в Тбилиси на площади Свободы.
Тбилисский театр
Тбилисский русский театр основан в 1845 году, в 1934 году ему присвоили имя Александра Грибоедова, активно содействовавшего развитию грузинской культуры и похороненный в Пантеоне на горе Мтацминда в Тбилиси. В театре в разное время работали Владимир Немирович-Данченко, Всеволод Мейерхольд, Вера Комиссаржевская, Петр Фоменко, Мария Савина, Александр Яблочкин, с 1938 по 1945 год в театре ставил спектакли уроженец Тбилиси, режиссер Георгий Товстоногов (1915-1989). Грибоедовский театр — лауреат международных конкурсов и фестивалей, в частности в 2013 году он удостоился российской премии «Звезда театрала» в номинации «Лучший русский театр за рубежом». Грибоедовский театр является самым посещаемым театром в Грузии.