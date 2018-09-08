Церетели подарил Тбилисскому драматическому театру скульптуру Грибоедова

По словам Свентицкого, Церетели работал над созданием скульптуры Грибоедова два года, работа уже завершена. «Зураб Константинович принял решение подарить созданную им эту дорогостоящую скульптуру нашему театру после того, как будут решены все технические, юридические и другие вопросы транспортировки из Москвы в Тбилиси этого подарка, скульптура будет доставлена в столицу Грузии и установлена в фойе грибоедовского театра», — сообщил он По его словам, «бронзовая скульптура Александра Грибоедова, созданная Зурабом Церетели по просьбе тбилисского театра, весит 1,5 тонны, высота — 2 м 10 см». Свентицкий отметил, что «Зураб Церетели как уроженец Тбилиси, как выдающийся творец и великий труженик, как президент Российской академии художеств и ранее неоднократно помогал Грузии». «Зураб Константинович является деятелем планетарного масштаба, мы высоко ценим его творчество и деятельность», — подчеркнул генеральный директор театра.

В 2006 году Церетели подарил Тбилиси созданную им скульптуру Святого Георгия Победоносца высотой 5 м. Она стала завершающей частью 33-метрового монумента свободы и независимости Грузии, который открыли в Тбилиси на площади Свободы.

Тбилисский театр