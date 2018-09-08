Казахская опера в гостях у Грузии: чем вдохновляют зрителей

Казахстанские артисты приготовили подарок грузинским любителям классической музыки. В Тбилиси начались гастроли государственного театра оперы и балета имени Абая. На сцене культовые спектакли, которые получили мировое признание, сообщает корреспондент «МИР 24» Михаил Робакидзе.

«Абай» в Казахстане , как «Витязь в тигровой шкуре» в Грузии , — классика. Эпос о прекрасной любви. Борьба света с тьмой, добра со злом. Вечные темы, которые не теряют своей актуальности во времени. Спектаклю почти 80 лет.

«Все казахстанцы знают, что это визитная карточка нашего театра. Но это и основополагающее произведение в оперном искусстве Казахстана», — говорит руководитель оперной труппы театра имени Абая Ляйлим Имангазина.

Новая редакция не затронула либретто. Разве что сценография соответствует требованиям XXI века. Лазерные лучи меняют образы, дают импульс драматургии.

Для исполнительницы партии Ажар, Зарины Алтынбаевой, это большая премьера: в культовом спектакле она участвует впервые.

«Для меня моя партия сложна в эмоциональном плане, потому что постоянные перепады: то счастье, то радость, то боль, то смерть. И через все нужно будет пройти», — говорит Алтынбаева.

Тбилисский зритель эти гастроли ждал долго. И хотя поют на казахском, понятно все: и в Грузии есть свои Ажар и Айдар — главные герои оперы Захария Палиашвили «Абесалом и Этери».

Вслед за оперной труппой на этой сцене выступит балетная, и тоже классика — «Бахчисарайский фонтан» Бориса Асафьева

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