Кабмин Южной Осетии назвал дату заседания Межправкомиссии

Члены правительства провели заседание по внесению изменений в закон Южной Осетии «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2018 год», сообщает пресс-служба исполнительного органа.

"Идет подготовка документации для предстоящего совместного заседания Межправкомиссии, и нам необходимо представить коллегам полную картину того, как идет расходование лимитов. На одних объектах идет экономия, на других — превышение первоначальной сметной стоимости, приходится перераспределять", — сказал он.

Внесение изменений связано с перераспределением средств в рамках лимитов, выделяемых Россией на реализацию инвестпрограммы, отметил Пухаев.

Ранее сэкономленные в рамках инвестпрограммы 2016 года средства пошли на строительство жилого комплекса в конце улицы Героев, средства 2017 года — на жилые дома по улице Братьев Губаевых. Как отметила министр финансов Аза Хабалова, сэкономленные с начала 2018 года средства направлены на строительство дороги Гуфта-Квайса.

"Разработка проекта закона обусловлена необходимостью корректировки расходной части госбюджета на 2018 год в соответствии с решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 30 августа 2018 года в целях своевременного и эффективного освоения средств финансовой помощи со стороны России", — уточнила Хабалова.