Ещё
Кабмин Южной Осетии назвал дату заседания Межправкомиссии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Кабмин Южной Осетии назвал дату заседания Межправкомиссии 

Sputnik Южная Осетия 36 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 7 сен — Sputnik. Очередное заседание Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Южной Осетией состоится в середине октября в Москве. Об этом рассказал премьер-министр Южной Осетии Эрик Пухаев, сообщает пресс-служба правительства.
Члены правительства провели заседание по внесению изменений в закон Южной Осетии «О Государственном бюджете Республики Южная Осетия на 2018 год», сообщает пресс-служба исполнительного органа.
"Идет подготовка документации для предстоящего совместного заседания Межправкомиссии, и нам необходимо представить коллегам полную картину того, как идет расходование лимитов. На одних объектах идет экономия, на других — превышение первоначальной сметной стоимости, приходится перераспределять", — сказал он.
Внесение изменений связано с перераспределением средств в рамках лимитов, выделяемых Россией на реализацию инвестпрограммы, отметил Пухаев.
Ранее сэкономленные в рамках инвестпрограммы 2016 года средства пошли на строительство жилого комплекса в конце улицы Героев, средства 2017 года — на жилые дома по улице Братьев Губаевых. Как отметила министр финансов Аза Хабалова, сэкономленные с начала 2018 года средства направлены на строительство дороги Гуфта-Квайса.
"Разработка проекта закона обусловлена необходимостью корректировки расходной части госбюджета на 2018 год в соответствии с решением сопредседателей Межправительственной комиссии по социально-экономическому сотрудничеству между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия от 30 августа 2018 года в целях своевременного и эффективного освоения средств финансовой помощи со стороны России", — уточнила Хабалова.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Жителям Южной Осетии начнут выдавать полисы обязательного медстрахования Бибилов наградил основоположников государственности Южной Осетии События недели: день без света и вечер рока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Советник Захарченко выступил с заявлением141
Окружение Захарченко бежало в Россию122
Флешмоб о «жирующих москвичах» вызвал бурю в Сети808
Силуанов получил новую должность103
«Западу пора приготовиться»100
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
07:11
Лондон создал антироссийскую коалицию
Политика В мире
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
01:05
Поток воды в Ялте смыл проходящую женщину
Происшествия
00:41
Пока вы спали: в России вновь дорожают машины
Общество
06:07
Советник Захарченко выступил с заявлением
Украина В мире
04:53
«Западу пора приготовиться»
Политика Статьи
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:02
Силуанов получил новую должность
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение