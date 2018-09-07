Грузинские яблоки покоряют рынки СНГ

Грузии каждое второе плодовое дерево — это яблоня. Считается, что яблоня приносит семье счастье и достаток. В разных регионах республики есть населенные пункты с названием «Яблочные». Есть даже свои национальные сорта «Кехура» и «Синапи». Сбор урожая начинается в сентябре и длится до первых зимних морозов. Как, узнавал «МИР 24».

Красные, розовые, зеленые, желтые. Ароматные яблоки так и просятся «сорви меня». Выбор на любой вкус. Есть и сладкие, и с кислинкой, хрустящие и не очень. Сбор урожая в этом саду начнется со дня на день. Кстати, яблоки принято собирать чуточку недоспевшими. И делается это для того, чтобы они подольше сохраняли товарный вид. Доспевать они будут уже в ящиках. Так что ждать, пока плод падет на голову, как произошло в случае с Ньютоном, не стоит: закон всемирного тяготения давно открыт. Задача ученых— повышения урожайности и качества продукта. На помощь приходят современные технологии.

«В нашем опытном хозяйстве интенсивные яблочные сады. Они дают урожай уже на третий год. Интенсивным он называется, потому что деревьев много. Расстояния между ними метр, а между рядами — два с половиной-три. Доказано, что такие сады с небольшими деревьями, можно сказать, карликовыми, гораздо эффективнее», — рассказал научный сотрудник исследовательского центра министерства сельского хозяйства Грузии Звиад Бобокашвили.

Современные сады еще называют промышленными. Вся их продукция идет на экспорт. Обычно они занимают территорию в несколько гектаров — своеобразный полигон для экспериментов. Затем ученые делятся опытом с фермерами. Здесь важна и система орошения, и календарь сельскохозяйственных работ. От химии тоже отказались.

«Сейчас обращают внимание и на восковое покрытие. Производители часто грешат, используя парафин с химическими наполнителями. Яблоки блестят, но становятся как будто жирными. Это потребителю не нравится. Такие яблоки необходимо промыть в теплой воде. Пчелиный воск стоит дороже, поэтому на нем экономят», — рассказал Бобокашвили.

Чтобы не перегружать дерево, лишние плоды срывают. 100-120 яблок на одной яблоне — это максимум. Иначе в погоне за количеством будет страдать качество. Интересно, что у яблок есть свои международные стандарты: так, диаметр должен составлять от 6 с половиной до 7 с половиной сантиметров, а вес — от 100 до 200 граммов. Все, что больше, уже считается гигантским яблоком. Мелкие яблочки идут на перерабатывающие заводы. Из них делают джемы, варенья и компоты.

В этом году будет богатый урожай, обещают в Минсельхозе . Поэтому, как ожидается, цена за килограмм упадет с 80 до 50 центов. Так что целебный плод станет доступнее. Грузия экспортирует яблоки в страны Содружества. В лидерах — Россия. далее идут Беларусь, Азербайджан, Украина и Казахстан.

ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ