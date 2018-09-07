Захарова обиделась за «пропагандистские» СМИ 

Представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова призвала отреагировать на вводимые Европой ограничения для некоторых журналистов из России. Речь идет об опубликованном во Франции докладе, где рекомендовано не аккредитовывать корреспондентов RT и Sputnik.
Доклад был подготовлен аналитическими центрами при МИД и Минобороны Франции.
«Данный документ, который даже с натяжкой нельзя назвать экспертным в силу его насыщенности безапелляционными утверждениями и пропагандистскими штампами, порождает такой открытый антироссийский настрой и резкие враждебные выпады в отношении нашей прессы, которая работает во Франции», — заявила Захарова в ходе брифинга 7 сентября.
По ее словам, в докладе упомянутые СМИ открыто называются пропагандистскими, не имеющими отношения к журналистике. Захарова заявила, что ждет реакции ОБСЕ и других международных институтов на этот выпад французских госструктур против свободы слова.
Как 4 сентября писал News.ru, представители ТАСС подтвердили данные о недопуске своего корреспондента в Грузию. На данный момент журналисты разбираются в ситуации, используя свои дипломатические каналы.