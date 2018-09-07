Захарова обиделась за «пропагандистские» СМИ

Франции. Доклад был подготовлен аналитическими центрами при МИД и Минобороны

«Данный документ, который даже с натяжкой нельзя назвать экспертным в силу его насыщенности безапелляционными утверждениями и пропагандистскими штампами, порождает такой открытый антироссийский настрой и резкие враждебные выпады в отношении нашей прессы, которая работает во Франции», — заявила Захарова в ходе брифинга 7 сентября.

По ее словам, в докладе упомянутые СМИ открыто называются пропагандистскими, не имеющими отношения к журналистике. Захарова заявила, что ждет реакции ОБСЕ и других международных институтов на этот выпад французских госструктур против свободы слова.

Как 4 сентября писал News.ru, представители ТАСС подтвердили данные о недопуске своего корреспондента в Грузию. На данный момент журналисты разбираются в ситуации, используя свои дипломатические каналы.