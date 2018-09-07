Владимир Путин отправится в Баку решать судьбу ЭКСПО 

В конце сентября Владимир Путин посетит Баку. Об этом сообщил «Известиям» помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
Предыдущая встреча Путина с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым прошла 1 сентября в Сочи. Столь частые переговоры можно «списать» на ситуацию вокруг Ирана и Сирии, а также на смену власти в Армении.
Между тем, источник "Уралинформбюро" считает одним из важных переговорных вопросов выборы места проведения Всемирной выставки ЭКСПО-2025. В ноябре этого года на голосование выйдут Екатеринбург, Баку и Осака (Япония).
Основным соперником россиян считается японский город. Заявка Азербайджана могла быть использована лишь для продвижения в мировую повестку проблемы Нагорного Карабаха. Этот территориальный спор является самым болезненным для правящей во втором поколении семьи Алиевых. Поэтому эксперты не исключают «мягкого слива» Баку в пользу Екатеринбурга.