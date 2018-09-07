Словения — Болгария — 1:2, Казахстан — Грузия — 0:2 (обзоры)

Смотрите видеообзоры матчей Лиги Наций, в которых сборные Болгарии и Грузии в гостях обыграли соответственно национальные команды Словении и Казахстана.