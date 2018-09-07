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Словения — Болгария — 1:2, Казахстан — Грузия — 0:2 (обзоры)
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Словения — Болгария — 1:2, Казахстан — Грузия — 0:2 (обзоры) 

Soccer News 2 часа назад
Фото: Soccer News
Смотрите видеообзоры матчей Лиги Наций, в которых сборные Болгарии и Грузии в гостях обыграли соответственно национальные команды Словении и Казахстана.
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