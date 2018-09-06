Как проходила Гражданская война на Кавказе

С крушением Российской империи на поверхность сразу выплыл клубок национальных противоречий на Кавказе. Положение осложнялось тем, что это был театр военных действий Первой мировой войны.

Парады суверенитетов

К ноябрю 1917 года Русская армия занимала часть территории Турции (Турецкую Армению ). В ней, как везде, происходило революционное разложение. Народы Закавказья и Северного Кавказа шли за национально-демократическими политиками, обещавшими им государственную самостоятельность. В Грузии были сильны меньшевики, в Армении и Азербайджане — соответственно национальные партии дашнаков и мусаватистов. На Северном Кавказе действовали свои национальные партии и лидеры, а казачьи области становились базой организации Белого движения.

Горские народы принялись изгонять терских и кубанских казаков с земель, которые считали своими исконными. Казаки не оставались в долгу. При этом горцы в основном ориентировались на большевиков, а казаки — на их противников. Это определило характер противостояния на Северном Кавказе и, во многом, его конечный исход. [С-BLOCK]

Однако большевики использовали национальные движения лишь с целью последующей советизации и ликвидации независимости. Так, Горская республика (с мая 1918 года — Республика горцев Северного Кавказа, РГСК), включившая территории от Абхазии до Дагестана , была провозглашена в ноябре 1917 года. В марте 1918 года её правительство было вынуждено бежать из Владикавказа в Тифлис, так как большевики сумели провозгласить Терскую советскую республику. Впоследствии таким же образом большевики поступили с независимыми республиками Закавказья.

После разгона большевиками в январе 1918 года Учредительного собрания закавказские политики объявили о создании Закавказской Демократической Федеративной Республики (ЗДФР).

Германо-турецкая интервенция

Кавказский фронт Русской армии в начале 1918 года практически не существовал, так как солдаты в массе дезертировали и пытались добраться домой, а имущество и вооружение было захвачено властями ЗДФР. В феврале 1918 года турецкие войска, используя отказ советского правительства от подписания мирного договора, начали, как и германо-австрийские, наступление. Оно продолжалось и после заключения мира в Бресте, так как ЗДФР в нём не участвовала.

В ЗДФР нарастают межнациональные противоречия, и в мае 1918 года она окончательно распадается на отдельные Грузинскую, Армянскую и Азербайджанскую республики. Грузия призывает на помощь себе германские войска, которые в конце мая высаживаются в Поти и берут Грузию под свой протекторат. По Батумскому договору в июне 1918 года Грузия отдаёт Турции Аджарию и Ахалицхский район, а Армения сокращается до одной трети её нынешней территории. Правительство Азербайджана отдаёт себя под полное покровительство Турции. В августе 1918 года турецкие войска вступают в Баку, откуда бежит высадившийся там перед этим английский экспедиционный отряд, а в сентябре 1918 года турки занимают Дагестан, куда возвращается правительство РГСК.

Между тем летом и осенью 1918 года белогвардейские армии генерала Деникина освобождают от большевиков Кубань и Ставропольскую губернию, зимой 1918/19 — Терскую область и вступают в Дагестан, откуда уже ушли турки. Дальнейшее продвижение белогвардейцев было остановлено английской интервенцией.

Период английской интервенции и «Вооружённых сил юга России»

После капитуляции в Первой мировой войне войска Четверного союза ушли из Закавказья, и их место заняли британцы. Деникину, вопреки стремлению восстановить Российскую империю, пришлось де-факто признать независимость заказказских государств. Правда, между белогвардейцами и Грузией постоянно происходили столкновения за Сочинский округ, откуда весной 1919 года деникинцам удалось окончательно вытеснить грузин.

Горские области формально подчинились Деникину, но де-факто сохраняли самостоятельность. Кроме того, там не прекращалась партизанская борьба просоветских сил. Реальная власть принадлежала, по сути дела, полевым командирам. В конце 1919 года, когда Деникину пришлось бросить почти все силы на фронт против наступающей Красной армии, белые окончательно утратили даже подобие контроля над Чечнёй и Дагестаном. В феврале-марте 1920 года советские части вступили в горские области Северного Кавказа, где соединились с повстанцами и вместе с ними принялись изгонять казаков. [С-BLOCK]

В Закавказье постоянно тлели три очага войн и этнических депортаций: в Карабахе между Азербайджаном и местным армянским ополчением, в Абхазии между Грузией и национальными формированиями, в Борчалинском и Закатальском округах между Грузией и Азербайджаном. Надо ли прибавлять, что экономика была в полном хаосе, провозглашённая демократия оставалась фикцией, ни о каких правах и свободах в этой обстановке не было и помину, а жизнь человека, как и повсюду в бывшей Российской империи в то время, ценилась недорого?

Советизация

К экспорту мировой революции в страны, завоевавшие независимость после распада Российской империи, большевики приступили ещё зимой 1917/18 г. (Украина, Финляндия). В начале 1920 года пришла очередь Закавказья. Тем более, что масса его населения испытала во время независимости только падение жизненного уровня, произвол и коррупцию временщиков, собственное бесправие. Местные националисты почти полностью утратили кредит доверия у населения. Им так и не удалось построить дееспособные государства и армии.

Уже в конце апреля 1920 года границу Азербайджана пересекает 11-я советская армия. 28 апреля она вступает в Баку, откуда бежит мусаватистское правительство. На западе страны, у Гянджи, большевикам пришлось повозиться, но и там советская власть была провозглашена к июню 1920 г. Большевики искусно сыграли на армяно-азербайджанских противоречиях, однако осенью того же года нарушили собственный договор с Арменией и одновременно с турками ввели в неё свою 11-ю армию, формально — под предлогом защиты армян от турок. В конце ноября 1920 г. Армения вне её большей части, оккупированной к тому времени турками, также была объявлена советской. [С-BLOCK]

В феврале 1921 года большевики, игнорировав ранее заключённый с правительством Грузии договор о границе, начали военные действия против Грузии. В течение месяца вся страна, включая занятый ранее на короткое время турками Батуми, была оккупирована всё той же 11-й армией. В Закавказье была провозглашена федеративная советская республика, в 1922 году ставшая одним из учредителей СССР. При этом Абхазия поначалу числилась в ЗСФСР «договорной» союзной республикой, и только в 1930 году её заставили войти в Грузию в статусе автономной республики.