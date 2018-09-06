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Парламент Армении ужесточает наказание за нарушения на выборах
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Парламент Армении ужесточает наказание за нарушения на выборах 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
Национальное собрание (парламент) Армении приняло в первом чтении законопроект о внесении изменений в Уголовный кодекс, предусматривающий ужесточение наказания за нарушения на выборах.
На внеочередном заседании, которое прошло 6 сентября, за этот законопроект проголосовали 66 депутатов — все присутствующие в зале, информирует агентство Новости Армении — NEWS.am. Во втором чтении документ будет рассмотрен в пятницу.
По данному законопроекту предлагается запретить на время предвыборной кампании любую благотворительную деятельность, чтобы не маскировать под неё подкуп избирателей. Кроме того, вводится наказание не только за подкуп избирателей, но и за обещание вручить взятку. За такие предложения предлагается наказывать штрафом от 100 тыс. до 400 тыс. драмов (1 рубль равен 7 драмам), либо лишением свободы сроком до пяти лет. Подкупом будут считать выдачу не только денег, но и других материальных благ, в том числе продуктов питания.
Избирателям будет запрещено голосовать в присутствии третьих лиц, а также сообщать в социальных сетях об имеющихся предпочтениях в отношении тех или иных политических сил, принимающих участие в избирательной кампании.
Законопроект вызвал резкую критику депутатов от Республиканской партии и блока «Царукян», но сорвать его принятие они не решились, отмечает агентство.
Премьер-министр Никол Пашинян на днях заявил, что внеочередные выборы в парламент состоятся в мае-июне 2019 года.
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