Gazeta Polska Codziennie (Польша): Почему Грузия важна для Польши?

Грузия — единственная православная страна, которая выработала собственный средневековый рыцарский эпос, похожий на тот, что существовал в латинской Европе. Поэма «Рыцарь в тигровой шкуре», которую в XII веке написал Шота Руставели , — это аналог «Песни о Роланде» или истории польского рыцаря Завиши Черного. Культуру наших стран сближает также социальная роль польской шляхты и грузинского дворянства, а также общий опыт пребывания под гнетом России.

Трубопроводы и агрессия

Отвлечемся, однако, от моральных и сентиментальных материй и взглянем без эмоций на то, какие интересы связывают нас с Грузией. Здесь следует выделить два аспекта. Во-первых, эта страна предстает неподконтрольным Кремлю транзитным коридором для энергоресурсов из района Каспийского моря. Без нее такие проекты, как нефтепровод Баку Поти /Супса — Броды — Плоцк — Гданьск или газопровод Баку — Пшемысль не будут иметь ни малейшего смысла. Независимость и безопасность Грузии позволят создать южный оплот энергетической независимости Троеморья (северным выступает СПГ-терминал в Свиноуйсьце и строящийся норвежско-датско-польский газопровод). В 2008 году российские военные умышленно разрушали инфраструктуру, служащую для транспортировки нефти и газа с Каспийского на Черное море, о чем упомянул в Тбилиси министр Чапутович, подчеркнув, что это демонстрирует истинное обличье российской «геополитики трубопроводов» и касается также проекта «Северный поток —2», который нарушает интересы Польши , стран Балтии и Украины

Во-вторых, Грузия стала первой страной, в которой Россия впервые после 1991 года получила опыт открытой военной агрессии против суверенного государства, члена ООН . Успех может склонить россиян вновь обратиться к методам, доказавшим свою эффективность, поэтому Польша заинтересована в том, чтобы такого больше не повторялось. Политико-психологическое значение Грузии таким образом превосходит ее материальный потенциал и делает ее ключевым для безопасности Польши государством.

Президент Качиньский и Грузия

Президент Леха Качиньского (Lech Kaczyński) побывал в Грузии семь раз, особенно следует выделить визиты 12 августа (период российского вторжения) и 23 ноября 2008 года. О первой поездке я писал в своей предыдущей статье, а самым важным эпизодом второй стал обстрел президентского кортежа, произошедший у села Одзиси, где располагался российский блок-пост.

7 августа этого года министр Чапутович в сопровождении политиков из Литвы, Латвии и Украины посетил это место — линию разграничения, как называют грузины то, что мы хорошо знаем по собственной истории. В Польше, Литве, Латвии, на Украине и в Белоруссии после 1772 года это называли «кордоном». В нашей традиции это слово подчеркивает незаконность границы, которую силой установил захватчик. Сейчас такой опыт приобрела Грузия. Визит министров в Одзиси стал жестом, подчеркнувшим незаконность российской оккупации.

В 2008 году президент Качиньский поддержал направленную польскому руководству просьбу Грузии и Украины, призывавших не признавать независимость Косово. Киев и Тбилиси опасались, что таким шагом смогут воспользоваться россияне. Они были правы, но правительство «Гражданской платформы» и Польской крестьянской партии к ним не прислушалось. Позиция Польши не повлияла на судьбу Косово, однако, ситуация стала проверкой, готовы ли мы проявить солидарность с Грузией и Украиной, которые ждали от нас поддержки. Президент это понимал, а правительство Дональда Туска (Donald Tusk) и Радослава Сикорского (Radosław Sikorski) нет. Западные державы оказывали давление, но им можно было дать отпор, что показал пример Румынии — близкой союзницы Польши в НАТО , Бухарестской девятке и «Инициативе трех морей».

Смена курса

В 2007 году в Польше сменилось руководство, в 2010 году погиб Лех Качиньский и значение Грузии в польской политике снизилось. Во время визита в Варшаву Барака Обамы (27-28 мая 2011 года) на встречу президента США с лидерами европейских стран представителя Тбилиси не пригласили.

Польская политика на грузинском направлении при предыдущем правительстве ограничивалась европейской плоскостью: мы отказались от весомых двусторонних инициатив и ожидали, какие шаги предпримет Брюссель. А тот обвинил Грузию в развязывании войны 2008 года, ведь Франция и Германия запускали в тот момент с Россией совместный проект «Партнерство для модернизации». Перелом произошел на фоне украинского Майдана. Грузия на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе (28-29 ноября 2013 года) парафировала соглашение об ассоциации с ЕС , а 25 июня 2014 года в Брюсселе подписала его вместе с Украиной и Молдавией.

Косово — Южная Осетия: неверная аналогия

Россия старается доказать, что ситуация Южной Осетии идентична ситуации Косово, но это отнюдь не так. За рождением косовского сепаратизма не стоял Запад, а до 1999 года 90% населения этого региона составляли албанцы, в течение 10 лет мирно боровшиеся за гражданские свободы и автономию, которой их в 1989 году лишил Слободан Милошевич . Стороной, которая отказывалась от переговоров, были сербы. Именно они начали этнические чистки, заставившие в итоге вмешаться в ситуацию Запад (НАТО), помнящий опыт войны в Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине. Фаза эскалации конфликта началась, когда в результате кризиса в Албании оружие с ее военных складов попало в Косово. В Грузии все было иначе. Здесь в ходе войн начала 1990-х годов жертвой этнических чисток в Абхазии и Южной Осетии пали грузины, при этом сепаратистов поддерживала Россия. В руководстве Косово не появились сотрудники ЦРУ или каких-то еще иностранных спецслужб, а свою очередь, в Южной Осетии в государственные структуры влилось большое количество россиян. Албанскому населению не раздавали американские паспорта, чтобы заявить потом, будто США защищают собственных граждан, а Москва документы раздавала. В Тбилиси находятся полностью лояльные Грузии осетинские власти в изгнании. Регион Цхинвали, в свою очередь, остается искусственным «государственным» образованием: после этнических чисток там осталось не более 35 000 человек, то есть столько, сколько в небольшой польской области.

Выводы

Грузия, лежащая между Турцией, Ираном и Россией, Каспийским и Черным морями, — это геополитический стержень региона. Она обладает сильным национальным самосознанием и многовековой культурой. Эта страна стала лакмусовой бумажкой, демонстрирующей степень агрессивности российского империализма. Польша и страны Междуморья должны сделать все от них зависящее, чтобы он не смог одержать там новых успехов.