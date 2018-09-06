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Грузия задумалась об «эффективном механизме» против российской «мягкой силы»
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Грузия задумалась об «эффективном механизме» против российской «мягкой силы» 

Деловая газета «Взгляд» 16 минут назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил о необходимости «эффективных механизмов, чтобы не допустить в Грузии такой пропаганды, которая может негативно отразиться на населении», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Российская «мягкая сила» — это вызов и для Грузии, и для всей западной, европейской цивилизации», — сказал Бахтадзе.
При этом он подчеркнул, что грузинское общество настроено на «возвращение Грузии в европейскую семью».
Как сказал Мамука Бахтадзе, «это выбор, который давно зафиксирован».
Премьер считает, что поэтому «российская пропаганда не скажется негативно» на его стране и ее жителях.
Грузинские депутаты на открывшейся осенней сессии также говорят, что должны продумать действенные законодательные меры против «пропаганды, исходящей из России».
Дискуссии на этот счет стали актуальны потому, что в Тбилиси на фоне протестов проводится Международный южнокавказский медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе». На него отказались допустить четырех участников из России. Им инкриминируется нарушение «Закона об оккупации», по которому Тбилиси требует посещать Абхазию и Южную Осетию только с согласия грузинской стороны.
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