Грузия задумалась об «эффективном механизме» против российской «мягкой силы»

«Российская «мягкая сила» — это вызов и для Грузии, и для всей западной, европейской цивилизации», — сказал Бахтадзе.

При этом он подчеркнул, что грузинское общество настроено на «возвращение Грузии в европейскую семью».

Как сказал Мамука Бахтадзе, «это выбор, который давно зафиксирован».

Премьер считает, что поэтому «российская пропаганда не скажется негативно» на его стране и ее жителях.

Грузинские депутаты на открывшейся осенней сессии также говорят, что должны продумать действенные законодательные меры против «пропаганды, исходящей из России».

Дискуссии на этот счет стали актуальны потому, что в Тбилиси на фоне протестов проводится Международный южнокавказский медиафорум «Роль СМИ в укреплении доверия в регионе». На него отказались допустить четырех участников из России. Им инкриминируется нарушение «Закона об оккупации», по которому Тбилиси требует посещать Абхазию и Южную Осетию только с согласия грузинской стороны.