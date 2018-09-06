Легковушка и микроавтобус столкнулись в Грузии: пострадали азербайджанцы

БАКУ , 6 сен — Sputnik . «Жигули» и микроавтобус столкнулись у села Алгети (регион Квемо Картли), на дороге в направлении границы Грузии Азербайджаном , сообщает Sputnik Грузия.

ДТП произошло на 33 километре дороги Тбилиси — Красный мост. В результате инцидента пострадали семь пассажиров маршрутки и водитель легковой машины. Четверо из них находятся в критическом состоянии.

Пассажиры микроавтобуса утверждают, что «Жигули» «подрезал», а водитель маршрутки не успел затормозить.

Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение менее тяжкого или тяжкого вреда здоровью либо значительный ущерб». Виновнику грозит до трех лет лишения свободы.