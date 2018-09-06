Кто покажет матч Казахстан — Грузия

В четверг стартует абсолютно новый турнир от УЕФА , о нюансах которого плохо осведомлены 99% болельщиков, да даже футболисты вроде Гарри Магира и Георгия Джикии «плавают» по этой теме. Причина в том, что нюансов много, и сходу детально понять, что к чему не так просто.

Сборным Казахстана и Грузии выпала честь стать первопроходцами и провести дебютный матч. Он начнется в 17:00 и будет показан на «Казспорт» и «1ТВ». Болельщики из других стран могут попробовать посмотреть картинку «Матч Футбол 1» и «Футбол 1» (Украина).