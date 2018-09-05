Эксперт: ЧМ по дзюдо потеряет от отказа армян ехать на игры

Спортивный комментатор рассказал НСН, как армяно-азербайджанский конфликт привёл к конфузу на Европейских играх в Баку

Сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, проходящем в Азербайджане , сообщает ТАСС . Причиной, по словам армянских спортсменов, послужила невозможность принимающей стороны предоставить гостям гарантии безопасности. Однако в 2015 году сборная Армении принимала участие в Европейских играх, которые также проходили в Азербайджане. Тогда хозяева предоставили все необходимые гарантии, и армянские спортсмены остались довольны.

Однако, по словам спортивного комментатора Григория Твалтвадзе, без конфликта между армянами и азербайджанцами не обошлось и в 2015 году, правда, тогда в него невольно оказались втянуты белорусы. Нынешняя же ситуация заставляет лишь пожалеть об отсутствии ещё одного участника соревнований, который мог бы порадовать зрителей мастерством спортсменов.

«Когда проходили первые Европейские игры, тоже был конфликт, когда азербайджанская сторона потребовала от сборной Белоруссии по художественной гимнастике изменить музыку. Потому что автором музыки был Арам Ильич Хачатурян (композитор армянского происхождения — прим. НСН). То есть, не так всё гладко было на тех играх. Что касается армянских дзюдоистов, я не помню, чтобы там какие-то конфликты возникали. Вопрос, насколько это обесценит игры. Вообще неучастие любого спортсмена, который может привнести сюрприз, априори не исключает, что мы что-то потеряем», — заметил комментатор.

Армянско-азербайджанский конфликт, разгоревшийся из-за Нагорного Карабаха, далеко не единственное препятствие для крупных спортивных событий. Однако угодить всем сторонам, по мнению собеседника НСН, невозможно.

«Мир спорта на сегодняшний момент настолько непредсказуем, хотя здесь, конечно, замешана политическая ситуация. Я думаю, её можно было решить. Просто кто-то хочет, а кто-то не очень хочет это делать. Учесть все факторы на соревнованиях такого уровня сегодня невозможно. Мир спорта сегодня политизирован, хоть мы говорим, что спорт вне политики, увы, это не так», — подытожил Твалтвадзе.

Добавим, что в свою очередь правительство Азербайджана заявило, что гарантировало безопасность армянской стороне на чемпионате мира по дзюдо в Баку.

Напомним, что конфликт между Арменией и Азербайджаном разгорелся в 1988 году из-за Нагорного Карабаха. Тогда Нагорно-Карабахская автономная область приняла решение о выходе из состава Азербайджанской ССР. Конфликт между республиками продолжается до сих пор.