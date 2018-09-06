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Лидеры Азербайджана и Хорватии обсудили в Загребе сотрудничество
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Лидеры Азербайджана и Хорватии обсудили в Загребе сотрудничество 

Мир24 + ещё 2 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл с официальным визитом в Хорватию. Высокого гостя в аэропорту Загреба «Франьо Туджман» встретили почетным караулом и государственными флагами двух стран.
Официальную делегацию принимающей стороны возглавляла руководитель администрации президента Хорватии Анамария Киринич.
Ильхам Алиев в четверг провел в Загребе встречу с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в формате тет-а-тет. Главы государств подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах.
«В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает сайт азербайджанского лидера.
Новым импульсом развития отношений двух стран стало открытие в апреле посольства Хорватии в Азербайджане. До этого миссия работала в Баку в качестве нерезидента и была представлена временным офисом.
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