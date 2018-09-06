Лидеры Азербайджана и Хорватии обсудили в Загребе сотрудничество

Официальную делегацию принимающей стороны возглавляла руководитель администрации президента Хорватии Анамария Киринич.

Ильхам Алиев в четверг провел в Загребе встречу с хорватской коллегой Колиндой Грабар-Китарович в формате тет-а-тет. Главы государств подчеркнули успешное двустороннее сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной сферах.

«В ходе встречи были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес», — сообщает сайт азербайджанского лидера.

Новым импульсом развития отношений двух стран стало открытие в апреле посольства Хорватии в Азербайджане. До этого миссия работала в Баку в качестве нерезидента и была представлена временным офисом.

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