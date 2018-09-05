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Дни ингушской культуры проходят в Абхазии
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Дни ингушской культуры проходят в Абхазии 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: «Это Кавказ»
СУХУМ, 5 сентября. /ТАСС/. Дни ингушской культуры впервые проходят в Абхазии при поддержке Министерств культуры России и Абхазии. Об этом сказала журналистам в среду министр культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии Эльвира Арсалия.
"Дни Ингушетии в Абхазии, которые впервые проводятся в нашей республике, начались сегодня и продлятся до 7 сентября. Этот масштабный проект позволит жителям Абхазии ознакомиться с культурой Ингушетии, посетив мероприятия самой разной творческой направленности — выставки, концерты, мастер-классы", — сказала Арсалия. Она отметила, что «проект призван способствовать развитию межкультурных связей между народами, а также укреплению дружеских отношений с Республикой Ингушетия как субъектом Российской Федерации».
Министр культуры Ингушетии Марет Газдиева назвала гастроли в Абхазию ингушских мастеров искусств важным культурным проектом. «Мы ежегодно проводим дни культуры в странах ближнего и дальнего зарубежья, в последние годы это были Белоруссия, Казахстан, Бельгия, а в этом году Абхазия», — сказала она. В программу включены более десятка мероприятий, связанных с национальными песенными и хореографическими композициями ингушского народа, уникальными обычаями и природными богатствами, историко-культурным и художественным наследием Республики Ингушетия.
В среду в Абхазском государственном музее открылась выставка произведений изобразительного искусства и ингушского традиционного костюма. Здесь же ингушские художники демонстрировали мастер-классы по живописи. Вечером, 5 сентября, в Абхазской государственной филармонии пройдет концерт с участием мастеров искусств Ингушетии.
"Со своими лучшими хореографическими композициями перед абхазским зрителем выступит Государственный ансамбль народного танца «Ингушетия», который гастролирует по всему миру и является визитной карточкой региона", — сообщили журналистам в министерстве культуры Абхазии. Кроме того, пройдут книжно-иллюстративные выставки изданий краеведческой литературы повествующих об истории, этнографии и культуре Ингушетии. Мероприятия в рамках дней культуры Ингушетии пройдут не только в столице Абхазии, но и в городе Очамчыра 6 сентября.
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