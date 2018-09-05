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Европейский союз дзюдо надеется, что сборная Армении выступит на ЧМ в Азербайджане
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Европейский союз дзюдо надеется, что сборная Армении выступит на ЧМ в Азербайджане 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 5 сентября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Европейский союз дзюдо (EJU) надеется, что сборная Армении передумает и примет решение участвовать в чемпионате мира. Об этом ТАСС заявил президент EJU Сергей Соловейчик.
Ранее стало известно о том, что сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане, так как принимающая сторона не предоставила делегации гарантии безопасности.
"Если так произойдет, это будет шаг назад для всех нас, — сказал Соловейчик. — Дзюдо — это площадка для объединения, мы всегда сражались и сражаемся за то, чтобы спортсмены были вне политики. Мы проводили чемпионат Европы в Ереване, и было сделано все, чтобы спортсмены из Азербайджана там принимали участие. И гимн играл, и флаг поднимался, то же самое было и в Баку".
"Вспомните Европейские игры. Думаю, надежда уладить эту ситуацию есть, хотя времени осталось совсем мало", — добавил собеседник агентства.
Чемпионат мира в Баку пройдет с 20 по 27 сентября. На мировом первенстве в Будапеште в 2017 году армянские дзюдоисты не смогли завоевать медалей. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Армении также осталась без наград.
В феврале 1988 года между Азербайджаном и Арменией начался продолжающийся по настоящий момент конфликт из-за Нагорного Карабаха, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.
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