Европейский союз дзюдо надеется, что сборная Армении выступит на ЧМ в Азербайджане

Ранее стало известно о том, что сборная Армении по дзюдо отказалась от участия в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане , так как принимающая сторона не предоставила делегации гарантии безопасности.

"Если так произойдет, это будет шаг назад для всех нас, — сказал Соловейчик. — Дзюдо — это площадка для объединения, мы всегда сражались и сражаемся за то, чтобы спортсмены были вне политики. Мы проводили чемпионат Европы в Ереване, и было сделано все, чтобы спортсмены из Азербайджана там принимали участие. И гимн играл, и флаг поднимался, то же самое было и в Баку".

"Вспомните Европейские игры. Думаю, надежда уладить эту ситуацию есть, хотя времени осталось совсем мало", — добавил собеседник агентства.

Чемпионат мира в Баку пройдет с 20 по 27 сентября. На мировом первенстве в Будапеште в 2017 году армянские дзюдоисты не смогли завоевать медалей. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Армении также осталась без наград.

В феврале 1988 года между Азербайджаном и Арменией начался продолжающийся по настоящий момент конфликт из-за Нагорного Карабаха, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.