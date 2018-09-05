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Сборная Армении по дзюдо не приедет на ЧМ в Баку из соображений безопасности
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Сборная Армении по дзюдо не приедет на ЧМ в Баку из соображений безопасности 

Чемпионат.com + ещё 4 2 часа назад
Фото: Вестник Кавказа
Армянские дзюдоисты не примут участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдёт в Азербайджане, сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежи Армении. По информации ведомства, принимающая сторона официально отказалась предоставить гарантии безопасности всей армянской делегации. Напомним, две страны долгие годы находятся в напряжённых отношениях в связи с, так называемым, «Карабахским вопросом». В последнее время наблюдается эскалация конфликта, следствием которого и стали опасения армянской стороны.
Ранее «Чемпионат» сообщал о составе сборной России, в которой та отправился в Баку. Среди прочих, честь страны будут отстаивать два олимпийских чемпиона.
Чемпионат мира по дзюдо пройдет в период с 20 по 27 сентября.
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