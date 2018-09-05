Сборная Армении по дзюдо не приедет на ЧМ в Баку из соображений безопасности

Армянские дзюдоисты не примут участия в чемпионате мира по дзюдо, который пройдёт в Азербайджане , сообщает пресс-служба Министерства спорта и молодежи Армении . По информации ведомства, принимающая сторона официально отказалась предоставить гарантии безопасности всей армянской делегации. Напомним, две страны долгие годы находятся в напряжённых отношениях в связи с, так называемым, «Карабахским вопросом». В последнее время наблюдается эскалация конфликта, следствием которого и стали опасения армянской стороны.

Ранее «Чемпионат» сообщал о составе сборной России, в которой та отправился в Баку. Среди прочих, честь страны будут отстаивать два олимпийских чемпиона.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет в период с 20 по 27 сентября.