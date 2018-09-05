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Армянские дзюдоисты не приедут на ЧМ в Азербайджане из-за отсутствия гарантий безопасности
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Армянские дзюдоисты не приедут на ЧМ в Азербайджане из-за отсутствия гарантий безопасности 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная Армении по дзюдо не примет участие в чемпионате мира, который пройдет в Азербайджане, так как принимающая сторона не предоставила делегации гарантии безопасности. Об этом сообщает пресс-служба Министерства спорта и по делам молодежи Армении.
"Сборная Армении не поедет в Баку на чемпионат мира по дзюдо. Страна, принимающая турнир, отказалась официально предоставить необходимые гарантии безопасности армянской делегации", — сказано в сообщении пресс-службы министерства.
Чемпионат мира в Баку пройдет с 20 по 27 сентября. На чемпионате мира в Будапеште в 2017 году армянские дзюдоисты не смогли завоевать медалей. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году сборная Армении также осталась без наград.
В феврале 1988 года между Азербайджаном и Арменией начался продолжающийся по настоящий момент конфликт из-за Нагорного Карабаха, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1993 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с «тройкой» сопредседателей — Россией, США и Францией.
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