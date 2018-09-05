Япония подбирается к черноморскому побережью

Япония намерена выделить Грузии $343 млн (около 38,7 млрд йен) на работы по развитию транспортной магистрали «Восток-Запад», которая является частью второго по величине европейского транзитного коридора — трассы Е-60. Такая договоренность достигнута в рамках двухдневного визита в Тбилиси главы МИД Японии Таро Коно. В ходе переговоров с грузинским коллегой Давидом Залкалиани глава японской дипломатии выдвинул «Кавказскую инициативу» — программу по экономическому развитию региона.

Многомиллионный льготный кредит предназначен для строительства участка дороги от Шорапани до Аргвета протяженностью 14,7 км, который проходит через горное ущелье на Рикотском перевале. Соответствующее соглашение подписали министр финансов Грузии Иване Мачавариани и вице-президент Японского агентства международного сотрудничества Норико Сузуки. Как отмечает грузинский Минфин , в процессе строительства этой части автомагистрали будут задействованы новейшие японские технологии. Сам же проект будет осуществлён министерством регионального развития и инфраструктуры Грузии при участии департамента автомобильных дорог страны.

Ворота Кавказа

Кавказский регион — это «ворота, которые соединяют Азию, Европу и Ближний Восток», отметил Коно, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с Залкалиани. По его мнению, «стабильность на Кавказе не только важна для стран региона, но и необходима для безопасности международного общества в целом». Как известно, «Восток-Запад» на грузинской территории начинается у границы с Азербайджаном и заканчивается у черноморского порта Поти. Скоростная дорога обеспечивает проход более 60% внешних грузов. Её усовершенствование, вероятно, превратит Грузию в транспортный и логистический хаб и поможет Тбилиси укрепить связи не только с Центральной Азией и Дальним Востоком, но и с Турцией и Европой.

Залкалиани подчеркнул, что Япония была «помощником и партнером» для Грузии с тех пор, как в начале 1990-х годов его страна обрела независимость. «Грузия и Япония объединены фундаментальными ценностями — демократией, свободой, правами человека и верховенством закона», — отметил глава грузинской дипломатии, добавив, что двусторонние связи между двумя странами «за последние годы значительно увеличились». Он напомнил, что после войны 2008 года Токио был одним из первых, кто выделил Тбилиси полномасштабную помощь в размере $200 млн В то время часть этих средств пошла на реализацию первой фазы строительства транспортной артерии, которую планируется достроить к концу 2020 года.

Другим важным результатом переговоров в Тбилиси стало анонсированное намерение японской стороны упростить визовый для грузинских граждан.

«На встрече с министром Залкалиани мы обсудили, как Япония и Грузия могут сотрудничать более тесно для углубления наших двухсторонних отношений. Например, Япония планирует сотрудничать с Грузией, содействуя контактам между молодыми дипломатами, адвокатами и другими экспертами, которые являются ключевыми игроками в строительстве государства. Токио также решил облегчить визовые требования для граждан Грузии», — сообщил Коно, отметив, что в использование были введены многоразовые визы.

Япония готова к инвестициям

Сотрудничество с Кавказским регионом призвана углубить и анонсированная Токио «Кавказская инициатива». В Тбилиси глава японской дипломатии заявил, что за счет этой программы его страна намерена значительно укрепить партнерство со странами всего региона.

«Кавказская инициатива» состоит из двух частей: первая предполагает «помощь в развитии человеческих ресурсов в целях государственного строительства», вторая касается экономической помощи Кавказу для того, чтобы он стал привлекательным для зарубежных инвесторов регионом. Этого, по словам японского министра, можно достигнуть за счёт улучшения инфраструктуры и улучшения бизнес-среды.

Смысл активности Токио в Закавказье в том, что японская сторона ищет способ упростить и удешевить путь товаров в Европу. Пока у неё остается один из наиболее популярных маршрутов — это обходной путь через Индийский океан. Еще в 2016 году вТокио говорили о желании использовать Северный морской путь для упрощения доставки грузов в европейские страны. Тогда спецпредставитель Японии по вопросам Арктики Казуко Сираиси предположила, что такой альтернативный маршрут мог бы принять на себя 40% товаров, идущих с Востока.

Очевидно, что и Грузии проекты необходимы как раз для этого — сократить время доставки грузов, поставляемых из Японии.