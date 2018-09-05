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Дети поддержали команду Казахстана перед матчем с Грузией
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Дети поддержали команду Казахстана перед матчем с Грузией
Sputnik Грузия
2 часа назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Команде Казахстана предстоит сыграть со сборной Грузии в рамках Лиги наций УЕФА. Смотрите в фотоленте, как в преддверии матча с казахстанскими футболистами встретились их маленькие фанаты
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