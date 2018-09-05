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Российско-грузинский экипаж побывавшего у пиратов танкера Pantelena отказался от замены
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Российско-грузинский экипаж побывавшего у пиратов танкера Pantelena отказался от замены 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Моряки греческого танкера Pantelena, который на несколько дней оказался захваченным пиратами у берегов Африки, отказались от замены и продолжают работу на судне, сообщили ТАСС в среду в профсоюзе моряков Грузии.
"Они перенесли стресс, и судовладелец предложил вернуться домой тем [членам экипажа], кто этого захочет, — сказал собеседник. — Но никто не вернулся, продолжили работать. Контракт у них не закончен. Главное, что история быстро закончилась — всего за несколько дней".
Он добавил, что в настоящее время судно свободно и может работать, но из строя выведены системы связи. «Капитан по мобильному телефону связывался с нашей администрацией, звонил оттуда», — пояснил представитель профсоюза.
Ранее сообщалось, что связь с танкером Pantelena, которым владеет греческая компания Lotus Shipping, прервалась 14 августа в тот момент, когда судно находилось в 74 км от порта Овендо (Габон). В состав экипажа входят 17 моряков из Грузии и двое россиян. К поиску танкера были подключены ВМС стран региона, в итоге судно было обнаружено, 24 августа оно прибыло в порт Ломе (Того).
Капитан танкера Лаша Гаделия в интервью Общественному телевидению Грузии заявил, что судно в ночь на 14 августа было захвачено пиратами и удерживалось ими в течение девяти дней.
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