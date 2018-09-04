Грузия выслуживается перед НАТО отказами во въезде россиянам

Скандал с журналистами является стандартной ситуацией в современных отношениях между Россией Грузией — считает главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов

Грузия решила отказать во въезде российским журналистам

Под данными формулировками скрываются Абхазия Южная Осетия , признание суверенитета которых со стороны Москвы в августе 2008 года привело к разрыву дипломатических отношений между Россией и Грузией, причем такое состояние дел продолжается и сегодня.

Примечательно, что этих российских журналистов пригласила для участия в медиаконференции сама грузинская сторона, но, как мы видим, местные власти решили использовать этот визит в своих недружественных и политизированных действиях.

Естественно, данная ситуация не улучшит общее положение дел, которое сегодня существует в отношениях России и Грузии. Ведь стороны все не могут договориться о том, на какой основе Москва и Тбилиси могут начать процесс восстановления дипломатических отношений между нашими странами. Это необходимо для жителей обеих государств, поддерживающих семейные связи.

Грузия является одним из лидеров в деле развала СССР

«Здесь нужно вообще рассмотреть весь постсоветский период. У нас почему-то иногда говорится, что именно Россия является причиной развала Советского Союза. Существует даже легенда о том, что толчок данному процессу дала декларация о суверенитете РСФСР от 1991 года, но на практике Грузия приняла подобные меры еще весной 1990 года», — констатирует Куртов.

Здесь грузины пошли еще дальше и сразу вышли из многих советских организаций — например, спортивных, вследствие чего, игроки тбилисского «Динамо» пошли по примеру футболистов каунасовского «Жальгириса» и не поехали на чемпионат мира 1990 года.

Здесь дело дошло до полного абсурда, поскольку грузины в своем национальном чемпионате по футболу, причем еще при СССР, запретили играть игрокам с негрузинскими фамилиями, из-за чего пострадал этнический грек Омари Тетрадзе , вынужденный тогда взять фамилию бабушки. Все это, конечно, было отменено и стало в девяностые годы историей, как и высокий класс грузинского футбола.

«Парламент Грузии тогда признал незнаконным действие договора о создании Советского Союза, в результате чего, Грузия вместе с прибалтийскими республиками захватили лидерство в данных процессах», — резюмирует Куртов.

Поражение 2008 года не изменило внешнеполитическую линию Грузии

Как замечает эксперт, Грузия с того период не показывала большой заинтересованности в налаживании отношений со своими соседями — например, в СНГ Тбилиси вступил только в 1993 году, да и то после военного поражения от абхазской стороны.

«Тогда летом 1992 года Грузией была развязана война в Абхазии, которая привела к военному поражению местных вооруженных сил. События 2008 года, связанные с агрессией грузинской стороны против российских миротворцев, вполне соответствуют всей этой негативной логике Грузии по развитию двусторонних отношений с Россией», — заключает Куртов.

Кстати говоря, поражение Грузии в той войне не изменило внешнеполитическую линию Тбилиси, пусть и несколько поубавило ее градус, поскольку общий тренд остался прежним, с чем и связано данное действие в отношении российских журналистов.

«Например, грузинское руководство сегодня имеет серьезные внутренние проблемы, поскольку правящая группировка не может предложить какую-то внятную программу действий по дальнейшему развитию данного государства», — констатирует Куртов.

Грузия проводит недружественную линию в отношении России

В Грузии была надежда на то, что после поражения и ухода из власти Михаила Саакашвили новая группировка во главе с Бидзиной Иванишвили , который заработал свое состояние в России, что-то качественно изменит в данной стране, но на практике все получилось иначе. Вследствие этого, в грузинской внутренней политике опять все очень сложно и крайне неспокойно.

«Таких громких эксцессов, связанных с пытками заключенных, как во времена Саакашвили, в Грузии сейчас нет, но все равно там есть события, которые серьезно омрачают ситуацию — например, скандал с убийством школьников», — резюмирует Куртов.

По словам Аждара Ашировича, поиск какой-то русофобии является излюбленной тактикой грузинских властей в той ситуации, когда они не могут решить свои внутренние проблемы, и им нужно событие, которое отвлечет общественное внимание.

«Кроме того, в Грузии считают, что текущее обострение двусторонних отношений России с США и НАТО является шансом для того, чтобы ускорить вступление Тбилиси в состав Североатлантического альянса», — заключает Куртов.

Ведь сегодня российских граждан часто пытаются обвинить в шпионаже и прочих преступлениях, и вот в этом случае Грузия берет пример с тех государств, на которые она пытается равняться в рамках своей внешней политики.