Грузия выслуживается перед НАТО

Скандал с журналистами является стандартной ситуацией в современных отношениях между Россией и Грузией — считает главный редактор журнала «Проблемы национальной стратегии» Аждар Куртов.
Грузия решила отказать во въезде российским журналистам
Дело в том, что грузинские власти сегодня отказали во въезде в страну трем российским журналистам — военному корреспонденту ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову и журналисту телекомпании НТВ Александру Токареву. Причиной данного решения стало посещение этими гражданами РФ «оккупированных территорий».
Под данными формулировками скрываются Абхазия и Южная Осетия, признание суверенитета которых со стороны Москвы в августе 2008 года привело к разрыву дипломатических отношений между Россией и Грузией, причем такое состояние дел продолжается и сегодня.
Примечательно, что этих российских журналистов пригласила для участия в медиаконференции сама грузинская сторона, но, как мы видим, местные власти решили использовать этот визит в своих недружественных и политизированных действиях.
Естественно, данная ситуация не улучшит общее положение дел, которое сегодня существует в отношениях России и Грузии. Ведь стороны все не могут договориться о том, на какой основе Москва и Тбилиси могут начать процесс восстановления дипломатических отношений между нашими странами. Это необходимо для жителей обеих государств, поддерживающих семейные связи.
Грузия является одним из лидеров в деле развала СССР
«Здесь нужно вообще рассмотреть весь постсоветский период. У нас почему-то иногда говорится, что именно Россия является причиной развала Советского Союза. Существует даже легенда о том, что толчок данному процессу дала декларация о суверенитете РСФСР от 1991 года, но на практике Грузия приняла подобные меры еще весной 1990 года», — констатирует Куртов.
Здесь грузины пошли еще дальше и сразу вышли из многих советских организаций — например, спортивных, вследствие чего, игроки тбилисского «Динамо» пошли по примеру футболистов каунасовского «Жальгириса» и не поехали на чемпионат мира 1990 года.
Здесь дело дошло до полного абсурда, поскольку грузины в своем национальном чемпионате по футболу, причем еще при СССР, запретили играть игрокам с негрузинскими фамилиями, из-за чего пострадал этнический грек Омари Тетрадзе, вынужденный тогда взять фамилию бабушки. Все это, конечно, было отменено и стало в девяностые годы историей, как и высокий класс грузинского футбола.
«Парламент Грузии тогда признал незнаконным действие договора о создании Советского Союза, в результате чего, Грузия вместе с прибалтийскими республиками захватили лидерство в данных процессах», — резюмирует Куртов.
Поражение 2008 года не изменило внешнеполитическую линию Грузии
Как замечает эксперт, Грузия с того период не показывала большой заинтересованности в налаживании отношений со своими соседями — например, в СНГ Тбилиси вступил только в 1993 году, да и то после военного поражения от абхазской стороны.
«Тогда летом 1992 года Грузией была развязана война в Абхазии, которая привела к военному поражению местных вооруженных сил. События 2008 года, связанные с агрессией грузинской стороны против российских миротворцев, вполне соответствуют всей этой негативной логике Грузии по развитию двусторонних отношений с Россией», — заключает Куртов.
Кстати говоря, поражение Грузии в той войне не изменило внешнеполитическую линию Тбилиси, пусть и несколько поубавило ее градус, поскольку общий тренд остался прежним, с чем и связано данное действие в отношении российских журналистов.
«Например, грузинское руководство сегодня имеет серьезные внутренние проблемы, поскольку правящая группировка не может предложить какую-то внятную программу действий по дальнейшему развитию данного государства», — констатирует Куртов.
Грузия проводит недружественную линию в отношении России
В Грузии была надежда на то, что после поражения и ухода из власти Михаила Саакашвили новая группировка во главе с Бидзиной Иванишвили, который заработал свое состояние в России, что-то качественно изменит в данной стране, но на практике все получилось иначе. Вследствие этого, в грузинской внутренней политике опять все очень сложно и крайне неспокойно.
«Таких громких эксцессов, связанных с пытками заключенных, как во времена Саакашвили, в Грузии сейчас нет, но все равно там есть события, которые серьезно омрачают ситуацию — например, скандал с убийством школьников», — резюмирует Куртов.
По словам Аждара Ашировича, поиск какой-то русофобии является излюбленной тактикой грузинских властей в той ситуации, когда они не могут решить свои внутренние проблемы, и им нужно событие, которое отвлечет общественное внимание.
«Кроме того, в Грузии считают, что текущее обострение двусторонних отношений России с США и НАТО является шансом для того, чтобы ускорить вступление Тбилиси в состав Североатлантического альянса», — заключает Куртов.
Ведь сегодня российских граждан часто пытаются обвинить в шпионаже и прочих преступлениях, и вот в этом случае Грузия берет пример с тех государств, на которые она пытается равняться в рамках своей внешней политики.
«Что касается самих отношений России и Грузии, то сегодня существует группа на уровне заместителей министра иностранных дел, которые постоянно обсуждают данный вопрос и пытаются добиться здесь прогресса», — констатирует Куртов.