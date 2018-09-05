Мулдарова: дети из Южной Осетии достойно представили свою республику 

Мулдарова\: дети из Южной Осетии достойно представили свою республикуПрограмма учебно-образовательных поездок по историческим местам России под названием «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством с 2014 года.
В этом году в культурную столицу России отправились 17 девушек и юношей из Южной Осетии. По словам Аллы Васильевны, поездка была рассчитана на 18 участников, однако одна девушка приболела, и пропустила отъезд.
Наши ребята побывали в Петергофе, в Петропавловской крепости, в Эрмитаже, на Гатчине, посетили Санкт-Петербургский государственный университет, где детям рассказали о правилах поступления в вуз, а также показали музей Д. И. Менделеева.