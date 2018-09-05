Ещё
Мулдарова: дети из Южной Осетии достойно представили свою республику
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами

Мулдарова: дети из Южной Осетии достойно представили свою республику 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
Мулдарова\: дети из Южной Осетии достойно представили свою республикуПрограмма учебно-образовательных поездок по историческим местам России под названием «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством с 2014 года.
В этом году в культурную столицу России отправились 17 девушек и юношей из Южной Осетии. По словам Аллы Васильевны, поездка была рассчитана на 18 участников, однако одна девушка приболела, и пропустила отъезд.
Наши ребята побывали в Петергофе, в Петропавловской крепости, в Эрмитаже, на Гатчине, посетили Санкт-Петербургский государственный университет, где детям рассказали о правилах поступления в вуз, а также показали музей Д. И. Менделеева.
Sputnik Южная Осетия: последние новости
Бибилов наградил основоположников государственности Южной Осетии Жителям Южной Осетии начнут выдавать полисы обязательного медстрахования События недели: день без света и вечер рока
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина50
Путину пообещали «острый разговор»280
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами21
Захарченко убил Чебурашка1191
Названа причина гибели звезды на яхте миллиардера114
Видео
02:12
Трамп взялся за ракеты из-за активности Путина
В мире Армия
00:34
Под Тулой разбили броневик с русскими ракетами
Армия
01:16
Путину пообещали «острый разговор»
Политика
00:47
Прилепин назвал убийц Захарченко
Происшествия В мире
00:31
«Всё решали секунды»
Происшествия Статьи
00:38
Вайкуле приготовили ловушку в Крыму
Шоу-бизнес
04:05
Россиянам пообещали два бабьих лета
Погода Общество
02:58
То ли взорвали, то ли сбили: гибель Ту-154 не дает покоя Польше
Происшествия Статьи
00:57
Соловьев раскрыл «страшную тайну» своего кителя
Общество Другое
01:00
Лепс оценил стоимость своей коллекции икон
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение