Мулдарова: дети из Южной Осетии достойно представили свою республику

Мулдарова\: дети из Южной Осетии достойно представили свою республикуПрограмма учебно-образовательных поездок по историческим местам России под названием «Здравствуй, Россия!» реализуется Россотрудничеством с 2014 года.

В этом году в культурную столицу России отправились 17 девушек и юношей из Южной Осетии. По словам Аллы Васильевны, поездка была рассчитана на 18 участников, однако одна девушка приболела, и пропустила отъезд.