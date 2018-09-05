Дженнинг: грузинская федерация баскетбола сказала, что заинтересована во мне 

Американский баскетболист Мэтт Дженнинг, экс-защитник «Локомотива-Кубань», который принял решение продолжить карьеру в испанском чемпионате в составе «Басконии», прокомментировал получение грузинского гражданства и грядущее выступление за сборную Грузии.
«В начале лета ко мне обратилась грузинская федерация баскетбола. Они сказали, что заинтересованы в том, чтобы я играл за их сборную в окнах ФИБА. Мне нравилась эта идея, потому что выступать за национальную команду — это круто, и к тому же, когда ты играешь в Европе, всегда полезно иметь не только американское гражданство. Была ли это идея Шенгелии? Думаю, они с ним, конечно, консультировались, но инициатива исходила от самой федерации. Будет весело сыграть с Токо не только в «Басконии», но и в сборной Грузии. Сделаем все, чтобы добыть в сентябре две победы», — сказал Дженнинг корреспонденту «Чемпионата» Артёму Комарову.