К «Киллеру» пришли силовики

Верная дорога «Киллера»

Дагестане силовики проводят обыск в офисе и поместье главы республиканского отделения ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Каспий“ Магомедрасула Омарова. Он подозревается в миллиардных хищениях бюджетных средств. В соцсетях уже появились фотографии со следственных действий на территории его коттеджа и гаража с парком ретро-автомобилей. По разным данным, в них участвуют сотрудники местных управления УФСБ МВД и Росгвардии. Омаров — один из старожилов дагестанской политики, в данный момент он возглавляет реготделение партии „Родина“ и до недавнего времени имел депутатский мандат. Истории с криминальным душком преследовали этого человека на протяжении последних двадцати с лишним лет. Ряд источников приписывает ему самому специфическое прозвище — „Киллер“.

По последним сообщениям, 53-летний Омаров задержан в момент нахождения в своем офисе. сопротивления он не оказывал. После этого оперативники и следователи нагрянули в его домовладения в Махачкале и Акушинском районе, откуда родом чиновник. Прокуратура Республики Дагестан сообщила, что Омаров проходит по делу о мошенничестве в крупном размере, которое было возбуждено по результатам совместных проверок ФСБ и надзорного ведомства.

»Установлено, что руководитель филиала ФКУ «Упрдор „Каспий“ в Республике Дагестан ввел в заблуждение генерального директора коммерческой организации о наличии у него возможности повлиять на полную и своевременную оплату госконтракта на строительство и реконструкцию автомобильной дороги на сумму 2,7 млрд руб., заключенного с головной организацией ФКУ „Упрдор „Каспий“ (г. Астрахань) и намеревался завладеть денежными средствами последнего в сумме 680 млн руб. в виде „откатов““, — говорится в сообщении.

После этого, по версии следствия, Омаров в декабре 2017-го и в феврале 2018-го годов получил от бизнесмена в общей сложности 60 млн рублей.

Откуда деньги

Согласно имущественной декларации, за 2016 год совместный доход Магомедрасула Омарова и его супруги составил всего 291 тысячу рублей. Он состоял из дивидендов Омарова от доли в ярославском банке и зарплаты в ОАО „Дорснаб“, где он на тот момент работал исполнительным директором. Из недвижимости он указал только две квартиры в Москве площадью 54 и 56 квадратных метров. при этом, на доступных фотографиях с обыска виден огромный трехэтажный дом с обширной территорией, квадроциклы Yamahaи Can-Am (стоимость последнего может достигать 2,5 млн рублей), а также позолоченная раритетная „Волга“ ГАЗ-21, подобные которой можно купить у московских коллекционеров за $65−75 тысяч.

Один из постов Магомедрасула Омарова — председатель совета Дагестанского реготделения партии „Родина“. На сайте организации дается сухая биографическая справка: 1998−2011 — работал в руководящих органах Республики Дагестан. 2002−2011 — руководитель государственного учреждения „Дагестанавтодор“. Заслуженный экономист Республики Дагестан. Кандидат экономических наук. Награжден Орденом за заслуги перед Республикой Дагестан, нагрудным знаком Отличник погранслужбы III степени. Воспитывает четверых детей.

Много лет Омаров занимал кресло депутата республиканского совета, а также имел отношение к дорожному строительству. Судя по данным государственного реестра юрлиц, он входит в состав учредителей общественной организации „Верная Дорога“, род деятельности которой не понятен и не указан даже в самом реестре. Кроме того, до недавних пор он принадлежал к числу совладельцев коммерческого банка „Еврокапитал-Альянс“ в городе Переславль-Залесский Ярославской области. Некоторые источники утверждают, что он „выстроил сотруднические отношения с группой Сулеймана Керимова “.

По прозвищу Киллер

Однако жизненный путь Магомедрасула Омарова был гораздо интереснее и, по слухам, принес ему другие, куда более зловещие, неофициальные титулы. В 1996 году московский уголовный розыск задержал Омарова по подозрению в исполнении террористического акта и нескольких заказных убийств. В частности, ему вменялась организация взрыва машины с тротилом, в результате которого 20 августа погиб министр финансов Дагестана Гамид Гамидов . Жертвами теракта стали также еще четверо человек, включая телохранителей министра и случайных прохожих. 18 человек получили ранения. Задержали Омарова в столичной гостинице после месяца розыска, однако в итоге его вину доказать не удалось. Преступление до сих пор считается нераскрытым, тем не менее на страницах некоторых дагестанских блогеров Магомедрасулу Омарову и много лет спустя приписывалась кличка „Киллер“, которую якобы он полуофициально носил.

С 1998 по 2002 год четырежды покушались на самого Омарова. Во время последнего нападения он был уже депутатом Народного собрания Дагестана и замруководителя крупнейшего в Республике предприятия — „Дагавтодора“. В апреле 2002 года, когда Омаров заходил в свой офис в самом центре Махачкалы, из стоявшего рядом автомобиля выскочили четыре человека, открывшие огонь из автоматов. Охранники Омарова открыли ответный огонь. Чиновник каким-то чудом не получил ни царапины, успев скрыться за бетонным фонтаном. Погибли двое его охранников и водитель, а трое сотрудников предприятия были серьезно ранены. Преступникам де удалось скрыться. До этого Магомедрасулу Омарову дважды пытались заминировать автомобиль, а один раз рядом с его автомобилем подорвался смертник. В Народном собрании Дагестана всякий раз скромно отмечали, что покушения „вряд ли связаны с его депутатской деятельностью“.