История отношений России и Абхазии

Договорная база

Дипломатические отношения между Россией и Абхазией были установлены 9 сентября 2008 года. 17 сентября того же года подписан Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи (вступил в силу 23 декабря 2008 года).

24 ноября 2014 года президенты РФ и Абхазии Владимир Путин Рауль Хаджимба заключили в Сочи Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве. Документ предполагает поэтапное установление более тесного двустороннего взаимодействия в социальной, экономической и гуманитарной сферах, а также в вопросах внешней политики, обороны и безопасности. В частности, в договоре говорится о том, что если одна из сторон подвергнется агрессии (вооруженному нападению) со стороны какого-либо третьего государства или группы государств, это будет рассмотрено как агрессия «против другой договаривающейся стороны».

Договор был подписан сроком на 10 лет с возможностью продления на последующие пятилетние периоды.

Кроме того, 2 октября 2009 года правительства РФ и Абхазии заключили соглашение о безвизовых поездках граждан обоих государств (сроком до 90 дней). Документ позволяет пересекать границу и со стороны России, и со стороны Абхазии не только по дипломатическим, служебным и общегражданским загранпаспортам, но и по внутренним паспортам двух стран.

Всего между Российской Федерацией и Республикой Абхазия заключено более 100 соглашений в различных областях.

Вопрос охраны границы

В целях «укрепления безопасности и стабильности в регионе» 30 апреля 2009 года между РФ и Абхазией было подписано соглашение о совместных усилиях по охране границы республики. Согласно ему, контроль на сухопутном участке границы с Грузией осуществляют совместно российские и абхазские пограничники. Полномочия по охране морской границы Абхазия делегировала российской стороне. Эти задачи решает Пограничное управление ФСБ России в республике.

С 2010 года стороны ведут переговоры о делимитации (картографическом оформлении) государственной границы и разграничении морских пространств.

Военное сотрудничество

15 сентября 2009 года Россия и Абхазия заключили Соглашение о сотрудничестве в военной области, которое предусматривает укрепление «военной безопасности и мер доверия», обеспечение безопасности и контроля воздушного пространства республики, взаимодействие в военно-морской области, в сферах военной разведки, тылового и технического обеспечения, подготовки кадров. В соответствии с документом, России предоставлена возможность строительства, использования и совершенствования военной инфраструктуры и военных баз на территории Абхазии, а также создания совместной группировки войск как в мирное, так и в военное время.

17 февраля 2010 года странами было подписано соглашение об объединенной российской военной базе на территории Абхазии (документ рассчитан на 49 лет с автоматической пролонгацией на 15-летние периоды). В Гудауте открыта российская 7-я Краснодарская Краснознаменная орденов Кутузова и Красной Звезды военная база (сформирована 1 февраля 2009 года), находящаяся в подчинении командованию Южного военного округа РФ. 21 ноября 2015 года в Москве стороны подписали соглашение об объединенной группировке войск (сил) Вооруженных сил РФ и Республики Абхазия. Документ определяет предназначение, порядок формирования, развертывания и применения объединенной группировки. 22 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал федеральный закон о ратификации соглашения.

Группировка предназначена для «адекватного реагирования на вооруженное нападение (агрессию), а также на другие угрозы военной безопасности в отношении любой из сторон». С российской стороны в ее состав входит военная база РФ, дислоцированная на территории Абхазии, от абхазской — два отдельных мотострелковых батальона, артиллерийская и авиационная группы, а также отдельный отряд специального назначения. В мирное время за взаимодействие воинских подразделений, входящих в объединенную группировку, будет отвечать оперативная группа, состоящая из представителей сторон. Возглавит эту группу командир российской военной базы.

Торговля

Россия — основной торговый партнер Абхазии. В 2017 году на РФ пришлось более 70% товарооборота республики. По данным ФТС России, объем внешнеторгового оборота двух стран за 2017 год составил $260 млн 596 тыс., увеличившись на 4,9% по сравнению с 2016 годом ($248 млн 323 тыс.). Экспорт из РФ в Абхазию — $206 млн 958 тыс., импорт из Абхазии в РФ — $53 млн 638 тыс.

РФ поставляет в республику, в основном, продукты питания, минеральное топливо и нефтепродукты, фармацевтическую продукцию, табак, машины и оборудование, металлы и изделия из них, продукцию химической промышленности. В структуре импорта из Абхазии в Россию основное место занимают фрукты, овощи и винодельческая продукция.

Финансовая помощь и инвестиции

В августе 2009 года в ходе визита председателя правительства РФ Владимира Путина в Абхазию подписано соглашение об оказании республике помощи в социально— экономическом развитии. Была сформирована межправительственная комиссия по социально-экономическому сотрудничеству.

Россия оказывает безвозмездную финансовую помощь Абхазии по двум направлениям: в целях социально-экономического развития страны и для осуществления бюджетных инвестиций в рамках реализации инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики.

В 2010-2014 годах российские бюджетные инвестиции в экономику Абхазии составили порядка 14 млрд рублей. Объем российской финансовой помощи по инвестиционной программе содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2015-2017 годы составил 9,3 млрд рублей. В том числе на развитие дорожной сети направлено 995 млн рублей, энергетической отрасли — 733 млн рублей, на ремонт и реконструкцию многоквартирных домов и благоустройство территории — 1,8 млрд рублей. Реализуемая в настоящее время инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2017-2019 годы составляет более 5,8 млрд рублей: на 2017 год — 2,585 млрд, по 1,62 млрд — на 2018 и 2019 годы.

По словам Рауля Хаджимбы, за последние десять лет объем российской финансовой помощи республике составил около 40 млрд рублей.

Социальное обеспечение

В 2002-2008 годы более 100 тыс. жителей Абхазии, имевших на тот момент только паспорта СССР, получили российское гражданство по упрощенной процедуре. После признания Россией независимости республики для граждан Абхазии действует стандартная процедура принятия в российское гражданство.

14 апреля 2015 года РФ и Абхазия подписали соглашение о пенсионном обеспечении россиян, постоянно проживающих на территории республики. Документ предусматривает повышение пенсий для этой категории граждан (на тот момент — 32 тыс. человек) до уровня пенсий в Южном федеральном округе РФ. Точных данных о числе граждан РФ, постоянно проживающих в Абхазии, не публикуется. Согласно последней переписи населения 2011 года, в республике живут 22 тыс. россиян, что составляет 9% от всей численности ее населения — 240,7 тыс. человек.

14 апреля 2015 года также было заключено соглашение о повышении зарплаты работникам госучреждений Абхазии за счет российского бюджета РФ (педагогам, научным работникам, врачам и т. д.). 22 июня 2017 года стороны договорились о сотрудничестве в области обеспечения лекарственными препаратами и медицинскими изделиями отдельных категорий граждан РФ, постоянно проживающих на абхазской территории (документ ратифицирован РФ 5 февраля 2018 года).

Транспортное сообщение и туризм

Одной из основных статей дохода экономики Абхазии является туризм. Туриндустрия приносит в бюджет до трети налоговых поступлений, причем основная часть туристов — жители России. В 2017 году в Абхазии на отдыхе и экскурсиях побывали около 800 тыс. россиян.

В сентябре 2009 года между странами было возобновлено морское пассажирское сообщение, прерванное во время грузино-абхазского конфликта 1992-1993 годов. С августа 2010 года на регулярной основе действует морское сообщение между российским городом Туапсе и абхазским городом Гагра.

Межрегиональное сотрудничество

Соглашения о сотрудничестве с Абхазией подписали уже более 30 российских субъектов. Наиболее тесные контакты налажены с Москвой, Воронежской, Курской, Нижегородской областями, Краснодарским краем, Башкирией, Ингушетией, Крымом, Чечней и другими регионами.