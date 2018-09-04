МВД Грузии не пустило в страну трёх граждан России 

В пресс-службе ведомства РИА Новости заявили, что решение принято из-за нарушения российскими гражданами закона «Об оккупированных территориях».
В МВД уточнили, что во въезде было отказано военкору ТАСС Виктору Литовкину, президенту совета Международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову, а также журналисту НТВ Александру Токарева.
Как отмечают СМИ, делегация прибыла в Тбилиси для участия в медиаконференции.
Согласно грузинскому закону «Об оккупированных территориях», посещение Абхазии и Южной Осетии без разрешения Тбилиси незаконно и наказывается штрафом или четырёхлетним тюремным заключением. Москва признала суверенитет этих территорий больше десяти лет назад.