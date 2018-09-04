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В Грузию не пустили российских журналистов
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В Грузию не пустили российских журналистов 

Российская Газета + ещё 25 43 минуты назад
Фото: Москва24
Три российских журналиста не смогли попасть в Грузию для участия в Международном южнокавказском медиафоруме в Тбилиси. В частности, во въезде было отказано военному корреспонденту ТАСС Виктору Литовкину, главе совета международной ассоциации исследования Геннадию Бордиогусову и Александру Токареву, который ранее работал на телеканале НТВ, а теперь является старшим научным сотрудником МГИМО (У) МИД РФ.
"Нам выдали бумагу на грузинском языке. За что не пустили в Грузию — непонятно, — приводит слова Литовкина ТАСС. — Было заявлено, что нам закрыт въезд в Грузию, относились при этом к нам нормально и вежливо. Мы уже приземлились в Москве".
Между тем в МВД Грузии пояснили, что россияне ранее нарушили закон «Об оккупированных территориях», который запрещает въезжать на территорию Абхазии и Южной Осетии не через грузинскую границу, сообщает РИА Новости.
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