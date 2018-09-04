В Грузию не пустили российских журналистов

"Нам выдали бумагу на грузинском языке. За что не пустили в Грузию — непонятно, — приводит слова Литовкина ТАСС. — Было заявлено, что нам закрыт въезд в Грузию, относились при этом к нам нормально и вежливо. Мы уже приземлились в Москве".